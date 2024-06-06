王毅再提俄烏戰爭6點共識　學者：整合球南方立場　反擊美國抹黑

中國外交部長王毅星期二稱，烏克蘭危機現在仍不具備和談的條件，不過中國和巴西近期達成解決俄烏衝突的「六點共識」，已獲得26國支持。當支持六點共識的國家愈多，召開真正和平峰會的日子就愈近。



學者分析，部份西方國家近日同意烏克蘭使用它們供應的武器攻擊俄羅斯境內目標，為俄烏戰爭注入新的危險。中國認為有必要先管控戰爭升級風險，而不是簡單為了和談而和談。

六點共識由王毅與巴西總統首席特別顧問阿莫林5月23日在北京達成，是俄烏戰爭持續兩年多來，中國首次與他國簽署關於這場戰爭的聯合聲明。

中巴聲明呼籲通過遵守「戰場不外溢、戰事不升級、各方不拱火」三原則為局勢降溫；呼籲各方堅持對話談判、加大人道主義援助；反對使用大規模殺傷性武器、攻擊核電站等和平核設施，以及呼籲維護全球產業鏈供應鏈穩定。中國、巴西與俄羅斯同為金磚集團成員國。

2024年5月30日，中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館舉行的中阿合作論壇第十屆部長級會議記者會上發表演說。（WANG Zhao/Pool via REUTERS）

據中國外交部網站發布的消息，王毅星期二（6月4日）在北京同土耳其外長費丹共同會見記者時表示，「六點共識」是當今世界最大公約數，參與共同呼籲的人愈多，局勢降溫的希望就愈大，衝突升級的危險就愈小。

王毅透露，已有45國對「六點共識」作出積極回應，其中26國已確認加入或正在認真研究加入方式。他表示，俄羅斯、烏克蘭兩個主要當事方也對共識的大部份內容予以肯定，「支持『六點共識』的國家愈多，召開真正和會的日子就愈近」。

王毅星期二也表示，中國重視瑞士為籌備全球和平峰會所做工作，但當今世界各種會議很多，能否參加，怎麼參加，中方將根據自身立場自主決定，繼續暗示北京將缺席。

烏克蘭總統澤連斯基2024年6月2日在新加坡出席香格里拉對話會（Reuters）

瑞士6月15日舉辦為期兩天的烏克蘭和平峰會，俄羅斯不在受邀之列。澤連斯基5月26日在哈爾科夫呼籲中美領導人出席後，中國外交部發言人毛寧5月31日表示，中國難以出席會議，已向有關方面通報了考慮和關切。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）6月2日在新加坡暗示中國外交官正向第三國施壓，試圖阻止它們參加在瑞士舉行的和平峰會。毛寧隔天回應稱，完全不存在中方向其他國家施壓的情況，並重申中方的立場公平公正，不針對任何一方。

對於澤連斯基指控中國向俄羅斯提供武器，毛寧表示中國不向交戰方提供武器，並稱注意到有數據顯示，俄羅斯進口的武器零部件和兩用物品超過60％來自美國等西方國家。

2024年5月30日，中國外交部長王毅在北京釣魚台國賓館舉行的中阿合作論壇第十屆部長級會議記者會上發表演說。（WANG Zhao/Pool via REUTERS）

南京大學國際關係學院執行院長朱鋒接受《聯合早報》採訪時指出，部份美歐國家目前同意烏克蘭使用它們供應的武器攻擊俄羅斯本土，是新的危險訊號，引發北京高度擔憂大國代理人戰爭升級。目前各方在和談條件、被佔領領土歸屬、戰爭責任、烏克蘭重建等多項重大問題上尚無共識，因此不具備召開和談的條件。

朱鋒認為，中國與巴西提出六點共識，旨在整合全球南方的立場，並提升發展中國家在區域和全球穩定上的角色。儘管這些措施短期內無法立竿見影，但也能反擊制衡美國和其部份盟友在烏克蘭問題上對中國的抹黑。

本文獲《聯合早報》授權轉載

