蘇丹內戰｜南部醫院遭開槍及洗劫物資　無國界醫生斥「超越底線」

蘇丹戰事持續逾一年，戰況近日更趨激烈。上周六（8日），當地的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）士兵闖入北達爾富爾（North Darfur）州法希爾（Al Fasher）南部醫院（South Hospital），並在院內開槍及洗劫物資，包括偷走一輛無國界醫生的救護車。無國界醫生形容槍擊事件令人髮指，批評行爲已超越底線，呼籲交戰各方必須停止攻擊醫院，讓醫療設施免受戰火影響。



圖、文：無國界醫生

南部醫院遇襲後暫停工作

無國界醫生和蘇丹衞生部於事發後已暫停院內所有工作。由於該國戰況加劇，組織和蘇丹衞生部於上周較早時間，已開始將南部醫院的病人和醫療服務轉介到其他設施。因此，士兵闖入醫院時院內只有10名病人，醫療隊人數也已縮減。當時院內大多數病人和餘下的醫療隊成員，包括無國界醫生的所有員工，都成功逃離快速支援部隊的槍擊，但因情況混亂，組織暫時無法核實槍擊事件有否造成傷亡。

蘇丹「快速支援部隊」(RapidSupport Forces)士兵闖入北達爾富爾州法希爾(Al Fasher)南部醫院洗劫物資。（無國界醫生）

醫院開槍超越底線 組織籲停止攻擊醫療設施

無國界醫生緊急項目總管拉沙里泰（Michel Lacharité）表示：「快速支援部隊在醫院內開槍實在令人髮指。這並非單一事件 —— 數周以來，員工和病人一直承受來自四方八面針對醫院的攻擊，但在醫院內開槍是超越底線的行為。」在5月25日至6月3日期間，迫擊砲彈和子彈已三度直接擊中該院，導致兩人死亡、14名病人及照顧者受傷。

拉沙里泰續說：「交戰各方必須停止攻擊醫院。多間醫院接連地遭破壞並關閉，法希爾餘下的醫療設施尚未做好應對大規模傷亡事故的準備。我們正努力尋求解決方案，但讓醫療設施免受戰火影響，是交戰各方的責任。」

蘇丹內戰：受襲的南部醫院是法希爾區內唯一具備處理大規模傷亡事故能力的醫院。（無國界醫生）

南部醫院早前三遭襲擊 造成兩死14傷

南部醫院是法希爾治療戰爭傷者的主要轉介醫院，該院是區內唯一具備處理大規模傷亡事故能力的醫院，亦是能處理外科手術的兩間醫院之一。上月10日至本月 6 日期間，共有逾 1,300 名傷者到該醫院求醫。

由於該院已暫停運作，目前傷者被轉介到其他醫療設施，例如兒科醫院和沙地婦產科醫院（Saudi Maternity Hospital），但這些醫療設施尚未能應對如此大量的傷者湧入。無國界醫生繼續在扎姆扎姆（Zamzam）地區工作，應對當地的營養危機，並協助安排轉介南部醫院的服務至其他醫療設施。

無國界醫生目前在蘇丹的9個州分的醫療設施工作並提供支援，在蘇丹武裝部隊及快速支援部隊控制的區域內均有開展項目。組織重申，醫院和醫療設施絕不能成為攻擊目標，並敦促交戰各方確保平民安全。

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