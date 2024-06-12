蘇丹內戰｜南部醫院遭開槍及洗劫物資 無國界醫生斥「超越底線」
蘇丹戰事持續逾一年，戰況近日更趨激烈。上周六（8日），當地的「快速支援部隊」（Rapid Support Forces）士兵闖入北達爾富爾（North Darfur）州法希爾（Al Fasher）南部醫院（South Hospital），並在院內開槍及洗劫物資，包括偷走一輛無國界醫生的救護車。無國界醫生形容槍擊事件令人髮指，批評行爲已超越底線，呼籲交戰各方必須停止攻擊醫院，讓醫療設施免受戰火影響。
圖、文：無國界醫生
南部醫院遇襲後暫停工作
無國界醫生和蘇丹衞生部於事發後已暫停院內所有工作。由於該國戰況加劇，組織和蘇丹衞生部於上周較早時間，已開始將南部醫院的病人和醫療服務轉介到其他設施。因此，士兵闖入醫院時院內只有10名病人，醫療隊人數也已縮減。當時院內大多數病人和餘下的醫療隊成員，包括無國界醫生的所有員工，都成功逃離快速支援部隊的槍擊，但因情況混亂，組織暫時無法核實槍擊事件有否造成傷亡。
醫院開槍超越底線 組織籲停止攻擊醫療設施
無國界醫生緊急項目總管拉沙里泰（Michel Lacharité）表示：「快速支援部隊在醫院內開槍實在令人髮指。這並非單一事件 —— 數周以來，員工和病人一直承受來自四方八面針對醫院的攻擊，但在醫院內開槍是超越底線的行為。」在5月25日至6月3日期間，迫擊砲彈和子彈已三度直接擊中該院，導致兩人死亡、14名病人及照顧者受傷。
拉沙里泰續說：「交戰各方必須停止攻擊醫院。多間醫院接連地遭破壞並關閉，法希爾餘下的醫療設施尚未做好應對大規模傷亡事故的準備。我們正努力尋求解決方案，但讓醫療設施免受戰火影響，是交戰各方的責任。」
南部醫院早前三遭襲擊 造成兩死14傷
南部醫院是法希爾治療戰爭傷者的主要轉介醫院，該院是區內唯一具備處理大規模傷亡事故能力的醫院，亦是能處理外科手術的兩間醫院之一。上月10日至本月 6 日期間，共有逾 1,300 名傷者到該醫院求醫。
由於該院已暫停運作，目前傷者被轉介到其他醫療設施，例如兒科醫院和沙地婦產科醫院（Saudi Maternity Hospital），但這些醫療設施尚未能應對如此大量的傷者湧入。無國界醫生繼續在扎姆扎姆（Zamzam）地區工作，應對當地的營養危機，並協助安排轉介南部醫院的服務至其他醫療設施。
無國界醫生目前在蘇丹的9個州分的醫療設施工作並提供支援，在蘇丹武裝部隊及快速支援部隊控制的區域內均有開展項目。組織重申，醫院和醫療設施絕不能成為攻擊目標，並敦促交戰各方確保平民安全。
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