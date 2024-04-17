蘇丹戰事一周年瀕巨大人禍　國際社會漠視數百萬人受戰火摧殘

蘇丹戰事持續一年，該國正面臨一場巨大人禍，這是近數十年來全球最嚴重的危機之一。目前，數百萬人飽受激烈的戰火摧殘，交戰各方蓄意阻礙人道救援和物資運送，惟國際社會對此視而不見。無國界醫生是蘇丹境內少數仍然開展應對的國際救援組織，但龐大的人道需求令我們的援助變得杯水車薪。



有關蘇丹及鄰國的國際人道會議周一（15日）於巴黎召開，組織藉此敦促國際社會應對蘇丹危機時展示更大勇氣，從而積極推動迅速與大規模擴展人道救援。



圖、文：無國界醫生



少於三成醫療設施運作 婦孺戰火中受創

數百萬蘇丹人正身陷險境，轟炸、炮擊與地面軍事行動於市區和村落持續，該國僅有兩至三成醫療設施仍在運作，意味全國各地的醫療服務極為有限。組織於當地治療因戰事而直接受傷的民衆，當中包括婦女和兒童，他們的傷勢包含彈片傷、爆炸傷、槍傷和流彈傷。過去一年，組織支持的醫療設施接收超過2.2萬宗創傷個案，並施行逾4,600次外科手術。

難民營內兒童孕婦營養不良 死亡率高企令人憂慮

除了戰火，蘇丹人同時面臨災難性的營養不良危機——北達爾富爾（North Darfur）州扎姆扎姆難民營（Zamzam camp）是其中一個例子。世界糧食計劃署自去年5月起一直沒有向該營地分發糧食，無國界醫生於今年1月進行一項快速評估，發現該處近四分之一（23%）兒童患上急性營養不良，7%更屬嚴重個案；該營地另有四成孕婦和授乳婦女營養不良。

整個營地的死亡率極高，平均每天每1萬人中有2.5人死亡，而蘇丹境內其他地區有關糧食供應不穩的預測亦令人極爲擔憂。

蘇丹北達爾富爾州扎姆扎姆難民營內營養不良問題嚴重。（無國界醫生提供）

人道工作受阻撓 組織緊急呼籲擴大援助

由於交戰各方造成的政治阻礙，以及聯合國與國際人道組織缺乏實際行動，目前提供予蘇丹民衆的人道援助僅是滄海一粟。無國界醫生於當地的工作備受挑戰，蘇丹政府一直蓄意阻撓人道援助進入，包括有計劃地拒絕人道工作者的簽證和人道物資送往前線，限制使用過境點，並制定了極為嚴苛的人道簽證申請程序。在「快速支援部隊」（RSF）控制的地區，武裝組織的動作頻繁，醫療設施與倉庫於衝突爆發初期經常遭洗劫，而醫護人員更被騷擾和逮捕。

一名在蘇丹首都喀土穆（Khartoum）工作的組織醫生表示：「我們目前最大的挑戰是醫療物資短缺，我們的手術設備已耗盡，除非物資能抵達，否則我們只能停止所有工作。」無國界醫生在喀土穆的土耳其醫院內，物資庫存只剩兩成，並已經耗盡對治療瘧疾至關重要的青蒿琥酯（artesunate）；該城市於過往6個月遭封鎖，而另一城市瓦德邁達尼（Wad Madani）亦自今年初開始面對同樣困境。

蘇丹北達爾富爾州的扎姆扎姆難民營收容超過30萬國內流離失所者。（無國界醫生提供）

目前，無國界醫生在蘇丹10個州的超過30個醫療設施工作並提供支援，包括：喀土穆州、傑濟拉州、白尼羅州、青尼羅州、阿爾加達里夫州、西/北/南/中達爾富州，以及紅海州，最近亦在卡薩拉州開展工作。 無國界醫生在蘇丹武裝部隊和快速支援部隊控制的地區都有開展醫療工作，包括提供創傷護理、孕婦護護、營養不良治療等其他醫療護理。全國各地的需求龐大，且大部分未獲應對。 以下展示了無國界醫生在能夠進入和應對的地區所目睹的情況：

●自2023年4月以來，已有超過50萬人在我們支援的醫院、醫療設施和流動診所就醫。

●在暴力熱點地區，暴行肆虐，平民成為種族攻擊和殺害的目標。

●例如於去年6月，無國界醫生在蘇丹鄰國乍德阿德雷（Adré）支援的醫院中，一周內已接收超過1,500名在戰事中受傷的蘇丹人。

●對難民進行的死亡率回溯調查，證實了有關在西達爾富爾大規模屠殺的報道。

●我們為性暴力倖存者提供治療。2023年7月至12月期間，135名到無國界醫生在乍德東部的醫療設施就醫的病人透露自己是強暴倖存者。 她們都是婦女或女孩，年齡介乎14歲至40歲，大多數在抵達乍德前就遇襲。九成的施暴者持有武器，四成的倖存者被多名施暴者強暴。

●戰事同樣對醫療工作造成具毀滅性的間接影響。在受衝突影響的地區，七成至八成的醫院已停止運作。許多人不得不長途跋涉，在極為危險的情況下求醫，而病人經常未能及時抵達醫療設施。

無國界醫生於扎姆扎姆難民營内營運一所診所。（無國界醫生提供）

●惡劣的生活條件、缺乏乾淨食水、缺乏疫苗接種和醫療護理等因素造成疾病爆發的溫床，並加劇疾病傳播，2023年就發生過類似狀況。

●無國界醫生已治療超過10萬宗瘧疾個案，治療超過2,000名霍亂病人，並治療數千宗麻疹個案。

●孕婦尤其受缺乏醫療護理的影響。過去一年，無國界醫生協助超過8,400宗分娩，施行1,600宗剖腹產手術。

●另一個日益嚴重的問題是營養不良。無國界醫生在一年內治療了超過3萬名嚴重營養不良兒童。

●無國界醫生亦在乍德和南蘇丹展開應對，因自蘇丹戰事爆發以來，已有超過一百萬人到兩國避難。這些地方的難民和返鄉者需求同樣龐大，且未獲充分應對，例如乍德目前正爆發戊型肝炎疫情。

今年3月，無國界醫生(國際)主席賀歷圖醫生(中)到訪蘇丹中達爾富爾州的札林蓋教學醫院。（無國界醫生提供）

無國界醫生（國際）主席賀歷圖（Christos Christou）醫生發表聲明，表示國際社會對蘇丹危機的忽視程度令人震驚：「在很多無國界醫生工作的地區，我們都是當地唯一的人道組織。蘇丹戰爭爆發前，全國各地曾有數十個國際組織開展應對工作；現在，幾乎完全沒有。對於規模如此龐大的危機來說，這現象難以理解、不可接受，也不能讓其長此下去。」

無國界醫生敦促聯合國和其成員國必須加倍努力，透過談判實現安全和暢通無阻的援助進入蘇丹，並緊急加強人道救援的力道。如果沒有這些項重要承諾，就不可能採取合乎比例的人道應對行動，防止這場龐大危機進一步惡化。

有關無國界醫生

無國界醫生是一個獨立的國際醫療人道救援組織。我們致力為受武裝衝突、流行病、疫病和天災影響，以及遭排拒於醫療體系以外的人群提供緊急醫療援助。無國界醫生只會基於人們的需要提供援助，不受種族、宗教、性別或政治因素左右。

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