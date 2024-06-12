拜登兒子亨特3控罪成最高或囚25年 法律專家曝入獄機率
撰文：洪怡霖
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美國法院陪審團6月11日裁定，總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）被控非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立。亨特可能面臨最高25年的監禁和最高75萬美元的罰款。
哪3項控罪？
事件源於亨特2018年10月購買左輪手槍，他當時填寫購買手槍表格時作出2項虛假陳述，首先不實地陳述自己沒有吸毒或毒癮，然後又宣稱該陳述屬實。第3項指控是他非法擁有這把槍11天。
法律專家表示，如果亨特被判處監禁，他不太可能因3項槍支罪名而面臨最高25年的刑期。南德克薩斯大學休斯敦法學院教授史蒂文森（Dru Stevenson）稱，如果亨特被判近5年監禁，那將是「奇怪且前所未有，這是針對那些真正危險的人，例如已在聯邦調查局監視名單上的人」。
史蒂文森認為，亨特有一半機率會入獄，料刑期將接近20個月，亨特也有可能獲得緩刑。
上訴理由
亨特律師團隊審前曾提出3大主張，要求法官駁回起訴，如今可能在上訴程序中重提這3大主張。
他們主張，第1，用於起訴亨特的槍枝法違憲，因為聯邦最高法院2022年做出擴大擁槍權的決定。第2是這單官司是因政治動機而起。
第3主張是亨特2023年與檢方達成的認罪協議依舊有效，即便檢方後來予以撤銷。