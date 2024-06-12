拜登兒子亨特3控罪成最高或囚25年　法律專家曝入獄機率

美國法院陪審團6月11日裁定，總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）被控非法購買及管有槍械的3項罪名全部成立。亨特可能面臨最高25年的監禁和最高75萬美元的罰款。



哪3項控罪？

事件源於亨特2018年10月購買左輪手槍，他當時填寫購買手槍表格時作出2項虛假陳述，首先不實地陳述自己沒有吸毒或毒癮，然後又宣稱該陳述屬實。第3項指控是他非法擁有這把槍11天。

被判罪成後，亨特同第一夫人吉爾和他的現任妻子攜手步出法院。（Reuters）

2024年6月11日，美國華盛頓特區白宮簡報室的螢幕上，顯示亨特（Hunter Biden）非法擁槍案中3項控罪的判決結果。（Reuters）

法律專家表示，如果亨特被判處監禁，他不太可能因3項槍支罪名而面臨最高25年的刑期。南德克薩斯大學休斯敦法學院教授史蒂文森（Dru Stevenson）稱，如果亨特被判近5年監禁，那將是「奇怪且前所未有，這是針對那些真正危險的人，例如已在聯邦調查局監視名單上的人」。

史蒂文森認為，亨特有一半機率會入獄，料刑期將接近20個月，亨特也有可能獲得緩刑。

上訴理由

亨特律師團隊審前曾提出3大主張，要求法官駁回起訴，如今可能在上訴程序中重提這3大主張。

2024年6月11日，美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）、他的妻子梅莉莎（Melissa Cohen）和美國第一夫人在特拉華州威爾明頓的法院陪審團裁定亨特所有罪名成立後，一同離開聯邦法院。（Reuters）

他們主張，第1，用於起訴亨特的槍枝法違憲，因為聯邦最高法院2022年做出擴大擁槍權的決定。第2是這單官司是因政治動機而起。

第3主張是亨特2023年與檢方達成的認罪協議依舊有效，即便檢方後來予以撤銷。