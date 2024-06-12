拜登家族命運多舛：妻女車禍死長子罹癌亡　亨特擁槍罪成或入獄

美國法院陪審團6月11日裁定，總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）因在吸毒非法購買槍枝問題上撒謊而被定罪，這讓拜登成為首個在任期間子女被判有罪的美國總統。拜登一生可謂悲劇不斷，失去女兒與大兒子後，如今小兒子可能面臨監禁，身為父親，拜登的憂心不言可喻。



得知兒子有罪後，拜登11日發聲明表示，他接受案件審判結果，並在亨特考慮上訴時將繼續尊重司法程序。

2024年6月11日，美國總統拜登（Joe Biden）的兒子亨特（Hunter Biden）、他的妻子梅莉莎（Melissa Cohen）和美國第一夫人在特拉華州威爾明頓的法院陪審團裁定亨特所有罪名成立後，一同離開聯邦法院。（Reuters）

2024年6月11日，美國華盛頓特區白宮簡報室的螢幕上，顯示亨特（Hunter Biden）非法擁槍案中3項控罪的判決結果。（Reuters）

幸福之家遇上車禍

在拜登的人生當中，遇到的不幸事件不止這一單。他1966年迎娶第一任妻子內利亞·亨特（Neilia Hunter）後育有兩子一女，組成幸福的五口之家。但就在拜登1972年首次當選州議員時，同年他的妻子尼莉婭（Neilia Hunter）與女兒娜奧米（Naomi Biden）卻不幸在一場車禍中喪生，長子博（Beau Biden）和小兒子亨特（Hunter Biden）也身受重傷。拜登則在3年後與現任妻子吉爾（Jill Biden）相遇，並於1977年結為連理，此後共同扶養2名兒子與1名女兒。

▼▼▼拜登2020年9月前往第一任妻子及女兒的墓地▼▼▼

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優秀長子腦癌逝世

拜登的大兒子博從事司法工作，十分優秀，更被視為父親在政壇上的希望，曾任特拉華州總檢察長。然而優秀的博·拜登卻在2010年出現輕微中風現象，隨後住院治療。他2013年曾經進入侯斯頓一間癌症中心接受治療。然而2015年5月，他的腦部病情突然惡化，隨後便在同月病逝，震驚各界。

↓拜登的大兒子↓

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亨特醜聞不斷

拜登的小兒子亨特畢業後當過政治說客，也曾加入父親競選團隊、又加入過軍隊，但同時他長期糾纏於酗酒及毒品問題，總統特朗普（Donald Trump）在選前對拜登家族作出的抨擊，其中之一便是亨特曾因驗出吸食可卡因而遭踢出軍隊。

亨特與妻子凱瑟琳（Kathleen Buhle）在2015年分居後，凱瑟琳對他作出多項指控，包括吸毒、經常出入脫衣舞俱樂部及嫖妓，但亨特更惹外界關注的事還有與大嫂的一段情，在哥哥博2015年離世後，亨特曾與博的遺孀哈莉（Hallie Olivere Biden）一度發展出戀人關係，並在2017年3月正式公開，一時之間成為美國政壇花邊熱話。

2024年6月6日，在美國特拉華州舉行的亨特非法持槍案審判期間，哈莉（Hallie Biden）在作供後離開法院。（Reuters）

2024年6月5日，美國總統拜登（Joe Biden）兒子亨特（Hunter Biden）的非法擁槍案續審，亨特由妻子梅莉莎（Melissa Cohen）陪同抵達法院。（Reuters）

在美國大選前夕，一宗「硬碟門」事件更讓亨特登上新聞頭條，特朗普私人律師朱利亞尼（Rudy Giuliani）聲稱取得一部亨特手提電腦的資料，他稱電腦內不單有很多亨特醜聞證據，甚至有與未成年少女有關的不雅照片，他稱已把電腦資料交給聯邦調查局（FBI），有意把亨特與刑事案件拉上關係。

如今拜登最後一個兒子被判有罪，可能得入獄服刑。這對於已失去2名親生子女、81歲的老父親來說，打擊不言可喻。