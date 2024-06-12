G7峰會｜七國領袖齊聚一堂　俄羅斯烏克蘭與中國成焦點？

一年一度的七國集團（G7）領導人峰會6月13日至15日舉行。這次峰會在意大利埃尼亞齊亞區（Borgo Egnazia）一間擁有米其林星級餐廳的豪華酒店進行。峰會首晚，G7領導人們將在附近的布林迪西市（Brindisi）參加為他們舉辦的晚宴。



七國集團由美國、日本、加拿大、德國、法國、意大利和英國組成，但歐盟理事會主席和歐盟委員會主席也會代表歐盟參與所有討論。

圖為2024年5月23日，七國集團（G7）財長與央行行長在意大利斯特雷薩（Stresa）酒店Grand Hotel et des Iles Borromees舉行會議期間拍下大合照。（REUTERS/Massimo Pinca/File Photo）

圖為七國集團（G7）領導人2023年5月19日在日本廣島舉行峰會。（G7廣島峰會網頁）

主辦國通常還會邀請來自其他國家的嘉賓參加部份會議。意大利今年邀請天主教教宗方濟各（Pope Francis）、約旦國王，以及烏克蘭、印度、巴西、阿根廷、土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋、肯尼亞、阿爾及利亞和非洲聯盟主席國毛里塔尼亞的領導人。

在G7廣島峰會期間，七國集團首腦在當地著名的「海上鳥居」嚴島神社前留影。（Reuters）

聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres），以及世界銀行、國際貨幣基金組織（IMF）、非洲開發銀行和經濟合作組織（OECD）負責人也將出席G7 峰會。

峰會13日上午11時正式開始，首先討論非洲、氣候變化和發展問題，之後會討論中東問題。討論烏克蘭問題的2場專題會議隨後舉行，其中第一場專題會議烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會出席。

圖為七國集團（G7）領導人2023年5月19日在日本廣島舉行峰會期間，到訪廣島和平紀念公園。（G7廣島峰會網頁）

峰會第二天，14日上午討論移民、印太地區和經濟安全問題，下午將舉行邀請嘉賓參與的會議，討論地中海、能源和非洲問題，方濟各將主持關於人工智能的討論。

路透社指，峰會的關注焦點包括G7領導人能否就把凍結的俄羅斯國家資金所產生的額外收益用於烏克蘭達成共識，以及美國官員預計G7將在下週向中國小型銀行發出嚴厲警告，要求他們停止協助俄羅斯逃避西方制裁。

美國國務卿布林肯2023年11月8日出席完G7外長會議後，由東京轉抵韓國訪問。（Reuters）

美國也可能宣布對參與向俄羅斯軍隊提供科技和商品的金融機構和非銀行實體實施新的重大制裁，G7領導人也可能會發表聲明，表達對中國工業產能過剩的擔憂，並考慮採取額外措施，以與中國政府大力補貼的企業公平競爭。

峰會15日結束，但美國總統拜登（Joe Biden）14日晚便會離開。15日唯一正式活動是意大利總理梅洛尼（Giorgia Meloni）的閉幕新聞發布會，以及某些領導人的雙邊會談。