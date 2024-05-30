捷克外長：北約每一步援助烏克蘭　有助遏制俄羅斯

北約（NATO）外長5月30日在捷克布拉格舉行會面前夕，東道主捷克外長利帕夫斯基（Jan Lipavský）29日表示，北約需要發出可以遏制「俄羅斯帝國主義」的訊號，並透過每次對烏克蘭的援助實現這個目的。



利帕夫斯基接受路透社訪問時指，北約是一個防衛同盟，大家無意改變這個觀點，但另方面大家亦希望捍衛歐洲，各方就找出對歐洲的威脅持開放態度。而他認為俄羅斯的帝國主義就是一大威脅。

他呼籲北約各成員國找出共同遏制俄羅斯的策略，每一步都有助烏克蘭及北約達成目標。

北約外長將會一連兩天在布拉格舉行會議，為7月於華盛頓舉行的北約峰會制定協議。利帕夫斯基認為，捷克支持將統籌援助烏克蘭的責任由56國組成的拉姆施泰因組織（Ramstein Group）轉到北約身上，並可以向俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）發出強烈訊號，北約不會對莫斯科的帝國野心視而不見。

2024年5月26日，烏克蘭東部城市哈爾科夫（Kharkiv）一間五金超市，前一天遭俄軍導彈攻擊，多人死傷。（Reuters）

另外美國國務卿布林肯（Antony Blinken）同日訪問烏克蘭鄰國摩爾多瓦（Moldova）時表示，華府向基輔方面供應的武器有助穩定烏克蘭前線。對於美國過往要求烏克蘭不要使用美製武器直接攻擊俄羅斯，布林肯認為，俄烏戰爭在過去兩年多的戰場性質和位置已經改善，這意味俄羅斯改變部署，華府已適應和調整對烏克蘭的援助。