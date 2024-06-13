美國財政部制裁押運公司等3港企　涉助俄羅斯黃金生產商交易洗錢

美國繼續就烏克蘭戰事對俄羅斯施壓，財​​政部6月12日公布新一批制裁名單，當中包括一個涉嫌為俄國黃金生產商交易及洗錢的網絡，包括VPower Finance Security等3家香港公司在內，合共6名個人或實體被制裁。美國財政部稱，協助俄羅斯的外國企業正面對更大的制裁風險。



美國財政部指出，新公布名單包括一個跨國網絡，涉嫌「為指定俄羅斯黃金生產商洗錢」。聲明指出，華府2023年起對俄羅斯最大、全球第四大金礦開採商Polyus實施制裁。

美方發現，該公司員工Andrey Dmitriyevich Sudakov和他在香港的同夥Mu Xiaolu從事一項計劃，「透過眾多阿聯酋和香港空殼公司，將銷售俄羅斯產黃金所得的款項，兌換成法定貨幣和加密貨幣」。

美國財政部稱，該計劃透過香港的Holden International Trading Limited 、Taube Precious HK Limited 進行交易，並利用阿聯酋的Red Coast Metals Trading DMCC隱藏交易涉及俄產黃金。此外，香港押運公司VPower Finance Security協助運輸俄產黃金。

2024年6月5日，俄羅斯總統普京在聖彼德堡與多國新聞機構高層會面，發表講話時提到俄羅斯與西方關係以及俄烏戰爭等問題。（Reuters）

倫敦金銀市場協會（LBMA）發聲明中表示，已即時撤銷VPower Finance Security的 LBMA 會員資格。

俄羅斯是全球第二大黄金生產國，僅次於中國。顧問公司 Metals Focus 的數據顯示，去年俄國產量為321.8 噸，佔全球8.8%。