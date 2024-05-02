美國制裁近300間公司及個人　包括中港企業涉對俄運送軍事物資

美國5月1日宣布對近300間公司及個人實施制裁，指涉嫌為俄羅斯規避西方制裁，支持俄國入侵烏克蘭。其中，美國財政部對近200個目標實施了制裁，另美國國務院指定80多個目標。財政部長耶倫 (Janet Yellen) 表示，財政部一直警告說，為俄羅斯戰爭提供物質支持的公司將面臨重大後果，美國最新的行動將進一步削弱俄羅斯的戰爭力量。



美國財政部的制裁目標，包括位於阿塞拜疆、比利時、中國、俄羅斯、土耳其等60家企業，被指協助俄羅斯「從國外獲取急需的技術和設備」。

當中包括香港Finder Technology Ltd.，被指對俄出口293批電子產品，當中包括可用於無人機的零件；巨航航空科技（深圳）有限公司被指向俄羅斯提供無人機螺旋槳 、訊號干擾器、感測器和引擎；以及中城重型防務集團（Zhongcheng Heavy Equipment Defense Technology Group Co），被指控向瓦格納集團（Wagner Group）供應物資等。

美國國務院也對4家中國公司實施制裁，指控支持俄羅斯國防工業，運送關鍵物品。