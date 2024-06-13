以色列海陸空猛轟：加沙馬瓦西遭難　難民憶努塞賴特慘案連喊可怕

巴勒斯坦通訊社（WAFA）6月13日報道，以色列13日凌晨通過海、陸、空三面襲擊加沙南部馬瓦西（Al-Mawasi）人道主義地區。以軍5月6日呼籲巴人撤往該地區，並將此指定為「安全區」。



紅十字國際委員會（ICRC）12日表示，已收到以色列將襲馬瓦西的預告，並指以軍將繼續拉法攻勢。當地巴人收到消息後即收拾行李準備逃難，美媒引述樂施會（Oxfam）4日報告指，預計目前約有170萬難民聚集包括馬瓦西的三個地區。

以巴戰爭：圖為2024年5月22日，位於拉法（Rafah）西部馬瓦西（Al-Mawasi）的難民營地。（Reuters）

加沙人道主義問題持續，聯合國人道主義事務協調辦公室對努塞賴特（Nuseirat）難民營倖存居民進行訪問，此地6月8日受以色列軍事行動影響，加沙指造成274人死亡。

▼聯合國人道主義組織社交媒體發影片，有難民在災擊發生後受訪：

難民：只擔心我的家人

努塞賴特居民哈桑（Hassan）指着空襲中被摧毀的建築物和他曾經的房子所在的位置多次驚嘆「太可怕了」，他談到這次襲擊時說，「我唯一想的是我的家人。」

圖為聯合國人道主義組織6月12日發布的影片，片中顯示巴人居住地因襲擊滿目瘡痍，舉目所見滿是斷壁殘垣。（X@@UNOCHA）

圖為聯合國人道主義組織6月12日發布的影片，片中努塞賴特居民哈桑（Hassan）回憶受襲瞬間。（X@@UNOCHA）

以色列8日表示，以軍從難民營的兩棟住宅大樓內救出了4名被扣押人員，並指行動中「有不到100名巴人傷亡，我們不知道其中有多少人是恐怖分子。」

圖為聯合國人道主義組織6月12日發布的影片，片中努塞賴特居民哈桑（Hassan）回憶受襲瞬間。（X@@UNOCHA）

他還補充，「我不是哈馬斯（Hamas），我不是法塔赫（Fatah），我什麼都不是，我只是個會計師，我的妻子是一名老師。」

樂施會（Oxfam）4日報告指，自5月6日以來，超過一百萬人逃離拉法，預計超過170萬人聚集在馬瓦西（Al-Mawasi）、汗尤尼斯（Khan Younis）、代爾拜拉赫（Deir al-Balah）這三處共69平方公里的土地上。