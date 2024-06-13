以巴停火｜布林肯稱哈馬斯提修改意見　美媒：包括要求中俄土擔保

綜合美國《紐約時報》、英國路透社等12日報道，當地時間周三，八赴中東敦促哈馬斯達成停火協議的美國國務卿布林肯（Antony Blinken），在卡塔爾多哈舉行的記者會上稱，對於聯合國安理會日前通過的美國涉加沙決議，哈馬斯提出了一些「無法接受」的修改意見。



本文獲《觀察者網》授權轉載 作者：阮佳琪



他拒絕透露有關細節，僅稱這些修改要求「超出了哈馬斯此前的立場」。當天晚些時候，哈馬斯官員公開駁斥了布林肯的這一說法，強調其立場較5月時沒有做出重大改變，指責美方言論「偏袒」尚未對停火協議表態的以色列。

關於哈馬斯提出的修改細節，《紐約時報》援引兩名據稱了解詳情的伊朗革命衛隊高級成員披露稱，除了要求以色列在限期內撤出關鍵通道等，哈馬斯方面還提出讓中國、俄羅斯和土耳其作為擔保國共同簽署停火協議的要求。路透社提到，兩名埃及安全部門消息人士提到，哈馬斯還希望美國能就永久停火和以軍撤出加沙做出書面保證。

當地時間5月31日，美國總統拜登公布了一項旨在實現加沙地帶永久停火併確保被扣押人員獲釋的新提議，並稱該提議為美國與以色列、卡塔爾、埃及和其他中東國家多輪外交對話的產物。決議草案隨後在聯合國安理會於6月10日表決通過。

2024年6月6日，美國總統拜登出席在法國濱海科勒維爾（Colleville-sur-Mer）的諾曼第美軍公墓和紀念碑舉行的登陸諾曼第紀念日80周年儀式。（Reuters）

2024年6月6日，在法國諾曼第的奧馬哈海灘，美國總統拜登和法國總統馬克龍在紀念諾曼第登陸80周年活動上觀看表演。（Reuters）

該停火提議將分三階段實施。第一階段實施「立即全面徹底停火」，以軍從加沙地帶所有人口聚集區撤出；哈馬斯釋放婦女、老人和傷員等部份被扣押人員，並歸還部份遇害人員的遺體；以色列釋放被關押的巴勒斯坦人。在第二階段，哈馬斯將釋放剩餘被扣押人員。作為交換條件，以軍將全部撤出加沙地帶。第三階段將開啟加沙地帶的大規模重建計劃等。

與此同時，美國國務卿布林肯開始了為期三天的第八次中東之行，敦促地區國家領導人向哈馬斯施壓，迫使其接受美方提出的停火方案。在「哈馬斯拒絕停火」的報道聲音中，他一直沒有予以有關置評，直到此次行程的最後一站——卡塔爾多哈。

當地時間周三，在與卡塔爾首相兼外交大臣穆罕默德舉辦的聯合發佈會上，布林肯宣稱，哈馬斯沒有明確同意美方提出的停火提議，而是提出了修改意見，「有些修改內容是可行的，有些則不是」。

布林肯說，埃及和卡塔爾的調停人在收到哈馬斯答覆後，於周二轉交給了美國官員。在美方看來，他們提出的這份協議，與哈馬斯在上個月已經同意的那份停火方案「幾乎完全相同」，但哈馬斯這次提出的修改意見「超過了他們之前採取和接受的立場」。

2024年5月29日，美國國務卿布林肯（Antony Blinken）訪問摩爾多瓦（Moldova），與摩爾多瓦總統桑杜（Maia Sandu）會面後舉行聯合記者會。（Reuters）

「哈馬斯本可以只回答一個詞：好的。相反的是，他們等了將近兩週，然後提出了更多的修改意見。」布林肯聲稱，以哈在關鍵要求方面似乎仍存在巨大分歧，美方將與合作夥伴「嘗試彌合分歧」，在未來幾天裏加緊推動協議達成。

在當天於空軍一號上進行的白宮簡報會上，美國總統國家安全事務助理沙利文也提到，在美方收到的哈馬斯答覆中，許多提議的改動很小，也並非意料之外。而另一些修改意見則與美方提議「有較大的實質性差異」。

根據白宮官網發佈的會議實錄，沙利文對此說：「我們的目標是結束這一進程。我們認為，討價還價的時間已經結束了。現在是開始停火和人質回家的時候了。」

不過，當天晚些時候，哈馬斯高級官員哈姆丹（Osama Hamdan）否認了美方這一說法，澄清稱哈馬斯並未對停火協議提出新的想法。他還告訴阿拉伯語電視台「Al-Araby TV」說，布林肯就是「加沙衝突問題的一部份，而不是解決方案」。

「在我們提交的所有文件中，我們都重申了5月那版停火談判中做出的相關承諾，我們沒有討論任何新的想法或建議。」哈姆丹強調。

這名官員指出，美方口口聲聲稱以色列已經接受了這項停火協議，但迄今為止「沒有聽到任何一名以官員證實此事」。哈姆丹批評道，美以「同流合污」，美國正在為以色列繼續攻擊加沙提供政治和軍事掩護，「逃避」對加沙地帶永久停火的「任何承諾」。

哈姆丹還說，以色列可能在未來談判破裂的情況下重新發動戰爭。哈馬斯希望國際社會確保以色列不會重新發動戰爭，並且以色列能夠履行停火提議的各階段安排。他要求調解方做出保證，確保以色列不會「逃避責任」。

以巴衝突：2024年3月20日，哈馬斯高級成員哈姆丹（Osama Hamdan）在黎巴嫩貝魯特召開記者會。（Reuters）

此前一天，哈馬斯曾正式回應了拜登的停火提議。當地時間11日，哈馬斯與巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（傑哈德）在一份聯合聲明中表示，已向調解方卡塔爾和埃及提交對停火提議的回應，並表示願意積極應對以達成協議。哈馬斯稱自己的回應是「積極的」，為達成協議開闢了「廣闊道路」。

一名哈馬斯官員還向路透社表示，這一回應重申了其立場，即停火必須包括加沙敵對狀態永久結束、以軍撤離、加沙重建以及釋放被關押在以色列的巴勒斯坦囚犯。「我相信雙方沒有太大的分歧，現在球在以色列的球場上。」他說。

以色列方面卻對此造勢解讀稱，哈馬斯的答覆「相當於拒絕」。一名不願透露姓名的以色列官員宣稱，哈馬斯的回應「改變了所有主要的、最有意義的內容」。

不過，無論是美方，還是擔任調解人的埃及和卡塔爾，都沒有提及哈馬斯對於這份新協議的具體回應內容。

以巴衝突：2024年6月4日，哈馬斯高級成員哈姆丹（Osama Hamdan）在黎巴嫩貝魯特召開記者會。（Reuters）

《紐約時報》報道稱，兩名據稱了解回應細節、並與哈馬斯保持聯繫的伊朗革命衛隊高級成員透露，哈馬斯在最新回應中，要求以色列在最初停戰的第一周內撤出兩條關鍵通道，一條是沿埃及邊境，另一條橫穿加沙中心；哈馬斯還要求以軍在協議第一階段結束時完全撤出加沙，並在用巴勒斯坦囚犯交換以人質之前完全地、「可持續地」停止戰鬥；此外，他們還要求中國、俄羅斯和土耳其作為擔保國共同簽署這份協議。

路透社則提到，另有兩名埃及安全部門的消息人士透露，哈馬斯擔心目前的協議沒有為從計劃第一階段向第二階段的過渡提供明確保障，他們希望美國就永久停火和以軍撤出加沙做出書面保證，只有在保證到位的情況下哈馬斯才願意接受這份協議，埃及正就這一要求與美方接觸。

以色列國家安全部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）2024年5月30日在耶路撒冷一場遊行中，由護衛護送前進。那一次遊行的主題，是呼籲盡快讓2023年10月7日或之後被哈馬斯綁架至加沙的以色列人獲釋。（REUTERS/Ammar Awad）

哈馬斯和埃及當局沒有立即對此回應置評請求。而就在外交官們尋求達成停火協議之際，以色列國防軍繼續在加沙中部和南部發動襲擊。

以色列國防軍12日通告說，在過去的一天裏，以軍在拉法近距離交戰中打死了多個巴勒斯坦武裝人員組成的小隊。巴武裝組織12日在拉法多地對以軍目標進行回擊。哈馬斯下屬軍事派別卡桑旅武裝人員當天在拉法沙布拉難民營與以軍發生近距離激烈戰鬥，並使用火箭彈先後擊中兩輛以軍坦克。

據加沙衞生部門12日公布的數據，過去24小時以軍在加沙地帶開展了3項軍事行動，共導致38人死亡，100人受傷。自去年10月7日新一輪巴以衝突爆發以來，以軍在加沙地帶的軍事行動已致37202名巴勒斯坦人死亡，84932人受傷。