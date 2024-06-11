加沙｜聯合國安理會再推停火　和平的阻礙其實不只是內塔尼亞胡

施壓以色列內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）停火，對美國總統拜登（Joe Biden）而言，是一個循序漸進、溫水煮蛙式的極緩慢過程。自他5月31日突然公布他聲稱以色列已經接受的三階段停火方案之後，美方6月10日在聯合國安理會的層面再向以色列施壓，按照拜登停火方案的框架，在14國支持、1國棄權（俄羅斯）的大多數之中，通過了最新一份停火決議。

由於此決議由美國主導，以往大罵支持停火的安理會成員國的以色列這次也只能「忍口」，其聯合國特使雖然一度在席，卻只派出非政治任命的外交官為此發言。

漸進主義依舊

這份決議完全按照拜登的說法，直接聲明以色列已經接受了包括在第二階段落實永久停火（按：相對於暫時停火）的方案，並呼籲哈馬斯接受。不過，過去近兩周以來，內塔尼亞胡當局也沒有表明接受拜登公布的三階段停火方案，而是繼續聲言要擊敗哈馬斯。

以方6月10日的安理會發言也作出同一表態，聲稱以色列三大目標從來沒有改變：救回所有人質、消滅哈馬斯的軍事和管治能力，以及保證加沙未來不會對以色列構成威脅。

6月10日，美國駐聯合國大使格林菲爾德（Linda Thomas-Greenfield）在聯合國安理會會議上舉手投票。（Reuters）

美國國務卿布林肯（Antony Blinken）現已展開其去年10月7日以來的第八次中東訪問行程。6月10日，美國全國廣播公司（NBC News）就引述多名前、現任高層官員消息，稱如果以色列方向的停火談判失敗，拜登當局有可能直接同哈馬斯談判，以救回他們相信還在加沙的5名美國籍人質。

這可能只是一種內部討論。但如果真的落實起來，這對內塔尼亞胡政府將是又一次重大外交和國內政治上的挫敗。哈馬斯為了尋求其日後繼續管治加沙，甚至是未來巴勒斯坦國的合法性，絕對有誘因給美國「一個方便」。而遲遲未能救回人質一直是內塔尼亞胡在國內要面對的最大政治挑戰（按：今天整個以色列幾乎所有公共空間都依然掛滿人質的照片），如果拜登能輕易救回美國人質，至今持續不止的反內塔尼亞胡示威想必進一步升溫。

無論是外交施壓，還是以色列國內的政治壓力，都集中在內塔尼亞胡身上。在不少海外討論之中，內塔尼亞胡恍惚是以色列不願接受加沙停火的唯一阻力。人們對他的指責也離不開他在極右支持下才能執政，因此為了政治生存才遲遲不願接受加沙停火。

這種分析和指責固然是事實，卻不是事實的全部。

6月8日，特拉維夫街頭依然有大規模的反內塔尼亞胡示威。（Reuters）

不惜任何代價的「最後一戰」？

雖然此刻有高達六七成人依然反對內塔尼亞胡執政，但對於消滅哈馬斯的戰爭目標，以色列政壇和民間都有幾乎一致的意見，只不過在優先救回人質與否的問題上有分歧。

無論是6月9日退出戰時內閣的前國防部長甘茨（Benny Gantz），還是極力反對以色列接管加沙的戰時內閣投票成員兼現任國防部長加蘭特（Yoav Gallant），以至10月7日之後也不願意在國難當前加入內塔尼亞胡大聯盟政府的反對派領袖兼前總理拉皮德（Yair Lapid），全都同意戰爭就算暫時停止一陣子，也要繼續下去，直至哈馬斯被消滅為止。

以色列民意也反映了這一點。根據皮尤研究中心（Pew Research Center）5月30日公布的民調，認為此刻以色列針對哈馬斯的戰爭強度「剛剛好」甚至是不夠強硬的受訪者比例，加起來就有73％。而排除以色列阿拉伯裔受訪者之後，認為戰爭過火的民意比例只得4％。

前國防部長甘茨6月9日宣布退出戰時內閣。（Reuters）

不少分析將此等民情歸因於以色列人還未能從10月7日哈馬斯襲擊的心理衝擊中恢復過來，因此處於一種集體不理性的狀態。同時，以色列的觀察者也留意到，除了部份左翼媒體之外，以色列主流媒體極少大篇幅報道加沙平民在以色列轟炸和進攻之下所受到的苦難。

不過，此等分析和觀察也不是事實的全部。更深層的以色列民情大概是，這場加沙戰爭是終結所有加沙戰爭的最後一戰，因此以色列應該「不惜任何代價」去消滅哈馬斯，只要哈馬斯完全被消滅了，持久的和平才能實現。

被國際社會視為溫和派和中間派的反對派領袖拉皮德，前一段時間接受《紐約時報》專訪，就曾表明不打這一場加沙戰爭的唯一替代選項就是以色列人被殺死，只要哈馬斯有機會，他們就會再做將10月7日重演，而進攻加沙就是為了這不再發生。

以色列的民意也是如此。本年2月的一項以色列民調就顯示，高達68％以色列猶太人反對向加沙民眾輸出人道物資，就算經手人與哈馬斯或被視為對以色列有偏見的聯合國近東巴勒斯坦難民救濟和工程處（UNRWA）無關亦如是。

圖為2024年6月8日，以色列軍隊轟炸加沙中部努塞賴特（Nuseirat）難民營後，巴勒斯坦人走出來檢查損毀情況。（REUTERS/Ramadan Abed）

《衛報》本月初發布的一個播客節目，其中就訪問了過去多個月來一直阻礙人道物資貨車送入加沙的組織Tzav 9的成員，後者就表明Tzav 9是一個主流運動，而「如果我們想這場戰爭結束，我們就要消滅哈馬斯，如果我們繼續餵養哈馬斯，我們就不能消滅哈馬斯」。這位能說流利英語、明顯非常國際化的受訪者表明「戰爭是醜陋的」，認為以色列正在做的就是為了避免戰爭。「我們要這一場戰爭變成最後一場戰爭。」

在如此民意的背景之下，就算外交困境和國內政治壓力將內塔尼亞胡從總理之位拉下來，接任者依然會是一個要將這場戰爭打下去直至哈馬斯被消滅為止的人物。

從這個角度來看，美國拜登當局和國際社會的施壓有可能在短期內讓戰爭暫停，但即使如此，戰爭重燃的基本因素也不會改變。