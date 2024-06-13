黎巴嫩真主黨出動火箭彈與無人機襲以色列北部　2傷15處起火

撰文：成依華
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黎巴嫩真主黨6月13日出動火箭彈與無人機襲擊以色列北部，以方稱2人輕傷，另有15處起火。據真主黨指，此次是攻擊以色列的6個軍事地點。以色列13日批評真主黨及支持它的伊朗對邊境局勢升級負有「全部責任」。

2024年6月13日，以色列北部遇襲，部份地方起火，圖為以色列與黎巴嫩邊境一帶（Reuters）

以方稱有約40支火箭彈從黎巴嫩發射，另有5部疑似無人機，火箭彈是向加利利（Galilee）與戈蘭高地（Golan Heights）發射，防空系統攔截下數枚火箭彈，另有其他火箭彈引發火災。

據以方指，有2人受傷，《以色列時報》稱2人均為20多歲男子，因炸彈碎片而受輕傷。

新華社報道，以色列北部多地短時間內頻繁響起防空警報。

在前一天的6月12日，黎巴嫩真主黨向以色列北部發射數以十計的火箭彈，攻擊在當地的軍事工廠與軍事哨站，以報復以軍11日晚上空襲炸死一名真主黨高級指揮官的事件。以軍表示，有多達160支火箭彈攻向以色列，無人傷亡。

美方憂局勢升級

路透社13日引述一名美國高級官員指，美方對以色列與黎巴嫩邊境局勢有可能上升至全面戰爭感到擔憂。

官員指，從危機開始，美方在8個月的不同時間內與以色列、黎巴嫩展開持續和緊急對話，冀防止危機發展成為一場可能影響到地區其他地方的全面戰爭。

以色列13日主張，黎巴嫩真主黨及支持它的伊朗對以色列與黎巴嫩邊境局勢升級負有「全部責任」。

以方稱無論是透過外交努力或是其他方式，以色列都將恢復北部邊境的安全。

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