英國大選｜工黨承諾不加稅　辛偉誠：保守黨減稅提供「明確選擇」

英國7月4日舉行大選，於民調大幅領先的在野工黨， 6月13日由黨領袖施紀賢（Keir Starmer）發表競選宣言，強調創造財富及經濟穩定，承諾不提高公司稅、入息稅、國民保險（NI）和增值稅（VAT）； 將推出以清潔能源為中心的新產業策略；改革規劃體系，以便開發商更容易獲得建設許可，並將交通、技能、住房和規劃的權力下放給當地市長。他並提出將鐵路國有化、成立公營能源公司等。



工黨的競選宣言以「改變」 （Change）為主題，施紀賢發布時表示，國民可在7月4日為國家選擇一條不同的道路，強調工黨重視政治穩定；着重長期策略而非短期噱頭；爭取增長而非倒退。以下為競選宣言部份重點：

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- 國民保健服務（NHS）：每週增加 40,000 個預約，以減少輪候時間，財政來自打擊避稅及規避為外國資產納稅人士；

- 移民局：成立一個新的邊境安全司令部（Border Security Command），由數百名新的專業調查員組成，並利用反恐力量粉碎偷渡團夥；

- 稅收： 不會提高國民保險（NI）、入息稅或增值稅的稅率，將把公司稅上限維持在當前七國集團（G7）中最低的25%水平；

- 能源：成立公營能源公司Great Britain Energy ，經費來自石油和天然氣巨頭的暴利稅；

- 反社會行為：聘用更多社區警察打擊反社會行為，對違法者實施更嚴厲的新罰則，

以及建立新的青年中心網絡；

- 教育：在關鍵學科新聘 6,500 名教師，財政來自終止對私立學校的稅務減免；

- 投票年齡：將投票選擴大至16 歲和 17 歲的年輕人，增加年輕人對民主的參與；

- 家長：透過在每所小學引入免費早餐，來支持有孩子的家庭。

首相辛偉誠（Rishi Sunak）同日批評，工黨向選民提出「空頭支票」，沒有交代如何實現。他又指執政保守黨承諾減稅，但工黨料將加稅，在稅務議題上已為選民提供「明確選擇」。他表示，多個獨立消息來源顯示，工黨帶來的稅務負擔將升至歷史最高水平。 但如果保守黨贏得下一次選舉，處於人生不同階段的國民都會獲得減稅。