英國工黨上台每人交多2000鎊稅？　辛偉誠施紀賢辯論劍拔弩張

英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）和工黨黨魁施紀賢（Keir Starmer）6月4日出席由英國獨立電視台（ITV）主持的首場選舉辯論。兩人竭力在包括稅收和移民政策在內的議題上互相攻擊。



兩名候選人在移民、教育、醫療等問題上衝突時，被多次告誡不要互相打斷對方，要求他們降低聲音。

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辛偉誠在辯論中批評工黨會把每個人的稅收增加2,000英鎊，「記住我的話，工黨將提高你的稅收，這是他們的DNA。你的工作，你的汽車，你的退休金，凡是你能想到的，工黨都會徵稅。」

施紀賢則稱，增加2,000英鎊稅是無稽之談，反指保守黨的減稅政策才是國家最大問題，重提保守黨政府早年的財政緊縮政策。辛偉誠則堅稱自己的經濟成長計劃已開始奏效。

在移民問題上，辛偉誠重申將尋求庇護者遣送至盧旺達的計劃，並表示他將把國家安全置於任何外國法院之上。施紀賢表示，他也有一項解決移民問題的計劃，在不考慮違反國際法下，於第三國處理庇護申請。

英國天空新聞（Sky News）4日進行的YouGov快速民意調查顯示，辛偉誠以微弱優勢贏得首場電視選舉辯論。民調顯示，51%的人認為辛偉誠表現更好，略高於獲49%的施紀賢。