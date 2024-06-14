英國大選｜改革英國黨民調首度超前執政保守黨

英國7月4日舉行大選，首相辛偉誠（Rishu Sunak）領導的保守黨處於劣勢，在最新一次的民意調查顯示，保守黨的支持度除了大幅落後於在野工黨，甚至連脫歐領軍人物法拉奇（Nigel Farage）帶領的改革英國黨（Reform UK，簡稱改革黨）支持度亦首次超越保守黨。



路透社6月13日報道，辛偉誠12日發表競選宣言，承諾為勞工階層減稅170億英鎊後，調查機構YouGov與《泰晤士報》（The Times）在12至13日進行民意調查。在2,211名受訪者中，工黨的支持度為37%，保守黨則維持在18%，改革黨的支持度就由17%升至19%。

法拉奇日前重返政壇前線，並執掌改革黨和宣布出戰國會大選後，該黨的支持度隨即上升。他在社交平台X就有關民調發表錄影講話，稱這是一個轉折點，形容票投保守黨是一大浪費，又認為改革黨是工黨的對手。

英國脫歐領軍人物法拉奇（Nigel Farage）2024年6月3日宣布重新出任改革黨（Reform UK）黨魁。圖為他6月3日在倫敦出席記者會時的情形。（REUTERS/Maja Smiejkowska）

2024年6月4日，英國改革黨（Reform UK）黨魁法拉奇（Nigel Farage）在Clacton 舉行競選活動。（Getty Images）

報道指出，改革黨支持度即使超前保守黨，外界仍估計該黨不會贏得太多議席，皆因改革黨的支持度平均分散在全國各地，而工黨和保守黨等傳統政黨的支持度就更集中於地理區域。

英國採取勝者全取的選舉制度，這意味改革黨可能在全國贏得數以百萬計的選票，但仍有機會無法在650個選區之中稱霸。