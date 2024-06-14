G7峰會次日焦點議程有中國　英媒：料關切「產能過剩」

七國集團（G7）領導人6月14日繼續進行領導人峰會。路透社指，中國將成為議程的首要議題。



雖然烏克蘭主導首日、13日的談判，但中國將成為14日上午的關鍵議題。報道預計，七國集團領導人將對中國的「產能過剩」及其對俄羅斯的支持表示關切。

2024年6月13日，G7領導人抵達意大利普利亞峰會現場。（Reuters）

2024年6月13日，G7領導人抵達意大利普利亞峰會現場。（Reuters）

七國集團由美國、日本、加拿大、德國、法國、意大利和英國組成，但歐盟理事會主席和歐盟委員會主席也會代表歐盟參與所有討論。意大利今年還邀請天主教教宗方濟各（Pope Francis）、約旦國王，以及烏克蘭、印度、巴西、阿根廷、土耳其、沙特阿拉伯、阿聯酋、肯尼亞、阿爾及利亞和非洲聯盟主席國毛里塔尼亞的領導人。

峰會13日上午11時正式開始，首先討論非洲、氣候變化和發展問題，之後會討論中東問題。討論烏克蘭問題的2場專題會議隨後舉行，其中第一場專題會議烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelensky）會出席。

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）2024年6月13日在意大利七國集團峰會上出席新聞發布會。（Reuters）

峰會第二天，14日上午討論移民、印太地區和經濟安全問題，下午將舉行邀請嘉賓參與的會議，討論地中海、能源和非洲問題，方濟各將主持關於人工智能的討論。

路透社指，峰會的關注焦點包括G7領導人能否就把凍結的俄羅斯國家資金所產生的額外收益用於烏克蘭達成共識，以及美國官員預計G7將在下週向中國小型銀行發出嚴厲警告，要求他們停止協助俄羅斯逃避西方制裁。