美國會通過法案稱華府從未承認西藏歸屬中國

美國會眾議院6月12日通過一項法案，將授權行政部門努力反擊中國有關於西藏歷史和法律地位的虛假訊息。該法案上個月底獲得美參議院的通過，接下來將送交白宮，等待總統簽署生效。



美眾議院12日，以391票贊成、26票反對的壓倒性結果通過這項名為《促進解決西藏-中國爭端法》（Promoting a Resolution to the Tibet-China Dispute Act）的法案。該法案是針對2002年《西藏政策法》（Tibet Policy Act）修正案。

法案表示，美國政府「從未採取西藏自古以來就是中國一部份的立場」。西藏與中國之間的爭端必須根據國際法，通過不設先決條件的對話，以和平手段加以解決。

圖為西藏那曲的湖泊。（視覺中國）

中國外交部發言人汪文斌曾就相關問題回應說，西藏事務純屬中國內政，不容任何外國勢力干涉。美方應當尊重事實，恪守在涉藏問題上的承諾，停止利用涉藏問題干涉中國內政，損害中方利益。

發言人強調，西藏人權處於歷史最好時期，國際社會對此有目共睹。長期以來，西藏經濟蓬勃發展，社會和諧穩定，文化傳統得到保護和弘揚，各族人民包括宗教信仰自由、使用和發展本民族語言文字的自由在內的各項權利和自由得到充分保障。