法國左翼政黨宣布結盟　挑戰馬克龍＋馬林勒龐

法國左翼政黨宣布結成聯盟以加強在議會選舉中的力量。民調顯示，左翼政黨在第二輪投票中可以戰勝極右翼馬林勒龐（Marine Le Pen）領導的議會第二大陣營。



彭博社報道，綠黨、社會黨、共產黨以及梅朗雄（Jean-Luc Melenchon）領導的極左翼黨派「不屈服的法國」（La France insoumise），同意在6月30日首輪投票時，在557個選區的每個選區只派出一名候選人 。

法國總統馬克龍（Emmanuel Macron）希望通過提前選舉牢牢掌控政府和議會中間派，左翼聯盟的出現對馬克龍來說是又一打擊。

6月9日，馬克龍親在票站投票。（Reuters）

法國極右政黨國民聯盟總統候選人馬林勒龐2024年6月9日在歐洲議會選舉投票結束後召開記者會（Reuters）

馬克龍競選團隊此前已向前總統奧朗德（Francois Hollande）所在的社會黨（Parti Socialiste）伸出橄欖枝。奧朗德為總統時，馬克龍曾擔任政府職務。

新的左翼聯盟必須克服成員之間的重大分歧，特別是對烏克蘭的軍事支持，以及梅朗雄拒絕將哈馬斯視為恐怖組織的立場。

在經濟政策方面，「不屈服的法國」的提案比社會黨更激進。「不屈服的法國」承諾，如果上台將廢除財政規則，迫使歐洲央行直接向政府提供資金。

圖為2024年6月9日，歐洲議會選舉投票結束後，法國總統馬克龍（Emmanuel Macron) 發表電視演說，宣布提前大選。（Reuters）

法國總理阿塔爾（Gabriel Attal）說：「社會黨選擇跟「不屈服的法國」結盟是可恥的。」他相信有很多左翼、社會民主主義選民並不認同「不屈服的法國」的計劃，並呼籲這些選民支持執政黨候選人。

法國極右翼政黨在歐洲議會選舉中得票率遙遙領先執政黨陣營，馬克龍毅然決定解散議會，提前在6月底大選，希望制止極右翼上升勢頭。分析師認為，這是孤注一擲的豪賭，馬克龍若賭輸，可能徹底失去執政優勢，甚至被迫考慮下台。

法國國民議會選舉的第一輪投票將在6月30日舉行，7月7日舉行第二輪投票。

本文獲《聯合早報》授權轉載

