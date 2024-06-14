土耳其MGA航空波音737無冷氣想照飛　乘客「焗忍」52˚C機艙如桑拿

土耳其MGA航空（Mavi Gok Airlines）6月6日一架波音客機起飛前冷氣發生故障，大批乘客被困攝氏52度高溫機艙，機師和機組人員卻置若罔聞。飛機依舊在跑道滑行，機組人員繼續做起飛準備。直至一名身為醫生的乘客大喊「小朋友可能會熱死」，機師才決定掉頭返回閘口。



MGA航空一架波音737-800客機，航班編號4M413，6月6日原訂從土耳其飛往德國，不過冷氣在起飛前出現故障，機艙溫度飆升至攝氏52度，而且由於它在停機坪逗留近1小時，導致溫度更高。

一名德國乘客回憶指，登機後馬上察覺不對勁，妻子不斷為5個月大嬰兒搧風安撫，「但是機上孩子的聲音愈來愈大，每個人的水都喝完了」，還有其他家長擔心小孩可能會熱死，機上乘客都陷入恐慌。

其他乘客透露，機組人員幾乎沒有提供協助，一直在為起飛做準備，同時飛機還朝着跑道前進。

直至一名說土耳其語的醫師警告機組人員，「如果現在起飛，這些小孩子會撐不下去」，機師才決定掉頭返回閘口。

飛機開回閘口之後，機組人員依舊漠視乘客需求，甚至之後也沒有提供任何幫助，也沒有提供飲用水。

事後航空公司僅簡短回覆，乘客和機組人員的安全與福祉是公司的首要關注，未來將和有關單位合作防範類似情況再度發生。