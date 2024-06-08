加拿大航空波音777「引擎多次噴火」　起飛50分鐘折返降落｜有片

加拿大航空一架波音777客機日前晚間載着389名乘客，起飛後不久，引擎疑因故障發生多次噴火情形，飛機爬升到3300英呎高度就緊急返回多倫多皮爾遜機場，畫面十分驚險。



綜合外媒報道，加拿大航空AC872航班原定要飛往法國巴黎戴高樂機場（Charles de Gaulle Airport），預定飛行時間7小時，但起飛後疑似引擎發生故障，這架飛機花了約50分鐘起飛、爬升到3300英呎時就要求返航，回到多倫多皮爾遜機場（Pearson International Airport）。隨後，加拿大航空也證實此事，並表示該架次飛機落地後按正常流程檢查，同時暫停服務，交由維護和工程人員做進一步評估，原班機乘客則改搭另一架從多倫多出發的班機。

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