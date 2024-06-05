波音737 MAX甩窗　民航處：無同系列飛機在港註冊　適時評估影響

美國波音公司（Boeing） 737 MAX9客機在今年1月初發生艙門掉落事故，揭發連串安全問題，波音737 MAX系列客機更被指控生產流程有缺陷。



運輸及物流局今（5日）表示，已向民航處確認目前無任何波音737 MAX系列飛機在港註冊，處方會不時評估任何最新發展對本地註冊波音客飛機影響以作跟進，目前香港作基地航空公司共有63架波音飛機，以777居多，執飛客運航班佔機場總客運航班量13%。



美國波音公司（Boeing）近年捲入安全爭議。（資料圖片）

運輸及物流局今日書面回覆立法會議員李浩然時，指民航處曾於2019 年3月13日起暫時禁止所有波音737 MAX型號飛機進出或飛越香港。其後，美國聯邦航空局發出相關糾正措施，包括飛機設計、操作程序及飛行員培訓等適航指令，民航處參考了國際間的做法後，已於2022年1月起，允許完全符合安全標準及完成相關糾正措施的波音737 MAX飛機進入香港空域。

運輸及物流局稱，根據民航處記錄，目前並沒有任何波音 737 MAX 系列型號飛機在香港註冊。(資料圖片/廖雁雄攝)

香港為基地航空公司共63架波音飛機

當局稱，根據民航處記錄，目前並沒有任何波音 737 MAX 系列型號飛機在香港註冊。民航處一直高度關注涉及波音飛機的相關調查和監管機構的最新資訊，會不時評估任何最新發展對本地註冊的波音飛機的影響，並要求本地航空公司進行全面評估及作出適當的跟進,包括按情況及適時檢查機隊。

根據民航處數據，截至3月28日，以香港為基地航空公司共有63架波音飛機，包括8架波音737及55架波音777，其餘均為空中巴士飛機，包括60架A320、59架A330及48架A350。

當局稱，去年3月26日至今年3月30日的夏季及冬季航季期間，由波音787及737飛機執飛客運航班，佔香港機場總客運航班量約13%。