李強訪新西蘭與工商界代表座談：中方將繼續擴大市場准入

中國國務院總理李強6月14日下午在奧克蘭同新西蘭工商界代表座談。奧克蘭商會、新中貿易協會、新西蘭航空公司等約20家新西蘭商會和企業負責人出席。



李強在聽取新工商界代表發言後表示，當前世界百年變局加速演進，全球經濟復甦動能不足，國際經貿合作面臨的不穩定、不確定性增多。對企業來說，誰能率先在變化的形勢中把握勝勢、在偶發的際遇中抓住機遇，誰就能在激烈的市場競爭中脫穎而出。

中新經貿合作要繼續保持「領跑」態勢，兩國企業家要繼續弘揚「爭先」精神，在順勢中求勝勢，在開放中抓機遇，在創新中促領先，努力做大蛋糕、實現共贏。

圖為2024年6月13日，李強訪問新西蘭期間，新西蘭為他舉行歡迎儀式。（Reuters）

李強指出，中國正以高質量發展全面推進中國式現代化，經濟結構等方面的提質升級將為全球發展帶來新的機遇。一是消費升級將釋放新的市場需求，對諸如新西蘭乳製品、牛羊肉、保健品等高品質商品的需求會越來越多。二是產業升級將開闢新的合作領域，新能源、訊息技術、生物醫藥等新興產業將湧現更多商機。三是貿易升級將帶來新的增長空間，服務貿易、跨境電商等合作潛力將加快釋放。

期待新西蘭企業家把握大勢、搶抓機遇，展現更大作為。中國開放的大門將始終向新西蘭等各國企業敞開，中方將進一步擴大市場准入，營造市場化、法治化、國際化一流營商環境，為外資企業在華投資興業提供更多支持和便利。

2024年6月13日下午，中國國務院總理李強在惠靈頓總督府會見紐西蘭總督基羅。（北京市人民政府網站）

李強表示，希望更多新西蘭企業家朋友成為新時代中新經貿領域的「路易・艾黎」（Rewi Alley），為增進中新相互理解發揮更大作用，更好助力兩國關係穩健發展，為中新人民帶來更多福祉。

與會新西蘭工商界代表表示，新中兩國經貿往來密切，合作成果豐碩。中國的發展為新西蘭企業提供了廣闊市場和巨大機遇。新西蘭工商界支持新中關係發展，願同中國深化合作，為中國人民提供高品質商品和服務，實現互利共贏。

吳政隆出席座談會。