李強訪新西蘭　冀新方支持香港加入RCEP

根據新華社，中國國務院總理李強6月13日表示，希望新西蘭支持香港加入《區域全面經濟夥伴關係協定》（RCEP）。



李強13日上午抵達新西蘭首都惠靈頓，開啟中國政府自2017年以來對新西蘭的最重要訪問。

李強13日下午同新西蘭總理拉克森舉行會談。雙方一致認為，中新關係取得令人滿意的發展成就。李強表示，這次訪問新西蘭，正值習近平主席對新西蘭進行國事訪問和中新建立全面戰略夥伴關係10週年。10年來，無論國際風雲如何變幻，中新始終堅持相互尊重、彼此包容、聚焦合作、共同發展，推動兩國關係取得長足進步，兩國合作創下多個「第一」。中方願同新方一道，賡續傳統友好，弘揚「爭先」精神，攜手共促發展，努力打造中新全面戰略夥伴關係升級版，為兩國人民帶來更多福祉。

李強指出，中新的發展對彼此是機遇而不是挑戰，兩國要繼續做互尊互信、互利互惠、互學互鑒、團結協作的夥伴。中方願同新方持續擴大貿易規模，深挖數字經濟、綠色經濟、新能源汽車、創意產業等領域合作潛力，共同推動區域經濟合作。要努力排除經貿關係中的非經濟因素干擾，為企業經營發展提供穩定預期和良好營商環境。中方歡迎更多新方企業來華投資。

圖為2024年6月13日，李強訪問新西蘭期間，新西蘭為他舉行歡迎儀式。（Reuters）

圖為2024年6月13日，李強訪問新西蘭期間，新西蘭為他舉行歡迎儀式。（Reuters）

李強13日下午較早前在惠靈頓總督府會見新西蘭總督基羅（Cindy Kiro）。李強13日表示，中新建交52年來，兩國友誼歷久彌新，雙邊關係取得長足發展，他此次訪新正值中新建立全面戰略夥伴關係10周年，是一次友誼之旅、合作之旅，中方願同新方攜手努力，打造中新全面戰略夥伴關係升級版，更好造福兩國乃至世界人民。