印度受惠中美關係緊張　成為生產晶片替代之選

在北京與西方關係陷入緊張之際，晶片製造設備企業正轉到印度設廠，尋求讓印度成為替代中國的營運基地。



《日經亞洲》報道，基於對印度水供和電力等基礎設施的擔憂，很多半導體製造廠或晶圓廠不願選擇到印度投資。印度在晶片設備市場的份額不到1％，遠落後於中國的34％。不過近幾年，中美關係緊張促使國際供應鏈從中國轉向其他國家，印度就成了替代選擇之一。

蘋果公司正在把iPhone和其他產品的生產從中國轉移到印度。隨着供應商紛紛湧向智能手機、個人電腦和其他成品的生產地，分析師普遍認為印度市場將取得強勁增長。

蘋果行政總裁庫克在2023年4月18日出席該公司在印度首間專門店的開幕活動。（Reuters）

蘋果除了在印度設立首間專門店，亦逐漸將iPhone和其他產品的生產從中國轉移到當地。（REUTERS）

印度財團塔塔集團（Tata Group）計劃在古吉拉特邦（Gujarat）建造一家半導體工廠，這可能是印度第一座晶片製造廠，工廠計劃在2026年投入運營。印度電子和信息技術部長維什瑙（Ashwini Vaishnaw）今年3月在晶片廠的奠基儀式上說，到2029年，印度將躋身全球晶片生態系統的前五位。

報道說，將半導體加工成電子零部件的後端過程需要眾多勞動力，因此許多公司計劃到勞動力成本較低的印度設廠。美國晶片大廠美光科技（Micron Technology）也在古吉拉特邦建廠，料今年投入運營。全球最大汽車晶片製造商之一的日本瑞薩電子（Renesas Electronics）已宣佈在印度設廠的計劃。

市場研究公司Counterpoint預計，到了2026年，印度半導體相關市場將達到640億美元，幾乎是2019年規模的三倍。

圖為美國晶片商英特爾（Intel）亞利桑那州一間工廠外的標誌，攝於2022年10月2日。（Reuters）

在這張2023年7月5日由拍攝的插圖中，一個工人的微型模型被放置在帶有半導體晶片的印刷電路板中。（REUTERS/Florence Lo/Illustration/File Photo）

不僅如此，現在設備製造商也開始在印度設廠。日本半導體製造設備巨頭東京電子（Tokyo Electron）已經建立了營銷基地。東京電子說：「對於需要供應商集中的半導體行業來說，印度是個有吸引力的市場，可以預期技術創新和市場增長。」

分析說，印度一直希望能夠發展尖端產業，莫迪（Narendra Modi）政府早在2021年宣佈將投資7600億盧比（約710億港元）支持生產半導體和液晶面板。然而，基礎設施問題依然存在。技術研究公司IDC的主管普雷特說，晶片生產工藝的組裝和測試流程極其複雜，在工業基礎設施到位之前，投資商可能會先選擇在印度設立一系列負責生產後端流程的公司。

本文獲《聯合早報》授權轉載

