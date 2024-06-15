英國凱特王妃：化療情況理想　6/15術後首度現身公開場合

英國王妃凱特（Catherine, Princess of Wales）6月14日就自己最新的健康狀況發表聲明，稱接受化療的情況理想，但未完全「走出困境」，不過同時宣布會在15日現身公眾活動，是她接受手術後以來的首次。



凱特在社交平台上載一張自己站在大樹下的照片，並在留言中表示，對在過去幾個月收到大家的支持和鼓勵感到高興，形容有助自己和丈夫威廉王子（Prince William）度過艱難時刻。

她指自己的康復情況理想，但正如經歷過化療的人士都會知道，情況會時好時壞。而在這些壞日子中，自己就會感到虛弱和疲累，因此需要屈服讓身體休息。不過在好日子時，就會感到變得更強壯，希望充分感覺良好。

現年42歲的凱特稱，她的治療會繼續進行，而且仍需時數月。她在感覺理想時，就會透過參與校園生活取得樂趣，以及利用私人時間進行可以獲得正能量的事情，同時開始在家中處理些少工作。

她表示期待在15日與家人出席英王查理斯三世（King Charles III）的壽辰巡遊，又希望在夏季參加一些公眾活動，但同時理解自己仍未完全走出困擾。

凱特指自己正學習如何保持耐性，特別是面對不確定時刻。她會順其自然，聆聽自己的身體狀況，容許自己花點時間復原。