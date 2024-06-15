澤連斯基抵瑞士準備出席烏克蘭和平峰會　100國際實體確定與會

各國領導人將與烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）在6月15日至6月16日一起參加瑞士和平峰會，商討如何結束俄烏戰爭。有外媒指，峰會預計將迴避討論烏克蘭領土歸屬問題。



據路透社14日報導，瑞士政府當日表示，100個代表團已確認將參加和平峰會，其中包括92個國家和8個組織。

美國副總統賀錦麗（Kamala Harris）和法國、德國、意大利、英國、加拿大、日本國家領導人，將出席在瑞士比爾根山度假村（Burgenstock Resort）舉行的和平峰會。

幫助俄羅斯度過西方經濟制裁衝擊的印度，預計將派出代表團參加峰會。同樣與俄羅斯保持友好關係的土耳其、匈牙利則由其外交部長代表出席和會。

2024年6月13日，瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村即將舉行烏克蘭和平峰會。（Reuters）

圖為2024年6月13日，鏡頭下位於瑞士盧塞恩（Lucerne）的比爾根山度假村（Burgenstock Resort）的門牌。烏克蘭和平峰會6月15日至16日在此地舉行。（Reuters）

澤連斯基14日已抵達瑞士，並在社交媒體上表示，將與來自世界各地的國家進行為期兩天的積極合作，不同的國家都因共同目標而團結，使烏克蘭獲得公正和持久的和平。

報道指，考慮到烏克蘭在戰場上的困境，以及俄烏之間根深蒂固的分歧，瑞士和平峰會預計將迴避議論領土問題，把重點放在包括保障糧食安全、核安、航行自由和囚犯交換等事宜上。

2024年6月14日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）抵達瑞士蘇黎世機場，預備出席15日舉行的瑞士烏克蘭和平會議。（Reuters）

儘管烏克蘭進行數月的積極遊說，仍有一些國家不參加此次和平峰會，其中最引人注目的便是中國。中方與巴西正在推動另外一項單獨的俄烏戰爭和平計劃，並呼籲交戰雙方參與。