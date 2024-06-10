瑞士：90國家登記參與烏克蘭和平峰會　中國、聯合國秘書長不出席

瑞士政府星期一（6月10日）說，目前已有90個國家和組織登記參加6月15日至16日在瑞士舉辦的烏克蘭和平峰會。



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路透社報道，俄羅斯沒有被邀請參加此次峰會，但瑞士政府在一份聲明中說，此次峰會旨在「共同制定路線圖」，讓俄羅斯和烏克蘭參與未來的和平進程。

今年1月，瑞士在烏克蘭總統澤連斯基的請求下同意主辦此次峰會，並試圖爭取那些與莫斯科關係比西方主要國家更好的國家對峰會的支持。

瑞士政府2024年6月10日在伯恩舉行記者會，公布有關俄烏和平峰會的資料。峰會在6月15至16日在瑞士舉行。（REUTERS/Pierre Albouy）

俄羅斯認為此次峰會浪費時間。瑞士稱，俄羅斯未受邀參加，因為俄羅斯表示無意參加。不過瑞士也強調，俄羅斯必須參與和平進程。

俄羅斯的缺席促使中國等莫斯科的盟友指出，除非俄羅斯和烏克蘭雙方都參與，否則和談毫無意義。這降低了人們對瑞士會談取得任何重大突破的期望。

瑞士外交部長卡西斯（Ignazio Cassis）說，峰會將討論國際社會廣泛關注的領域，如核能和糧食安全、航行自由，以及戰俘等人道主義問題。

本文獲《聯合早報》授權轉載

