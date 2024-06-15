美指華軍援俄　中方指美方再在聯合國安理會散布涉華謊言不可接受

中國常駐聯合國副代表耿爽14日在安理會審議向烏克蘭提供武器問題時發言表示，美國代表再次在安理會散布涉華謊言不可接受。



耿爽說，在5月20日安理會審議烏克蘭問題時，美國代表表示「中國幫助俄羅斯重建國防工業基礎」，當時他已經作出過回應。今天，美國代表再次散佈中方支持俄羅斯發動戰爭的謊言，這完全不可接受。

耿爽說，中方不是烏克蘭危機的製造者，也不是當事方，始終勸和促談，推動政治解決。中方沒有向衝突任何一方提供致命武器，始終嚴格管控軍民兩用物項。中俄之間的經貿合作，符合世貿規則和市場原則，不針對第三方，也沒有違反國際法。事實上，戰爭爆發以後，美國與俄羅斯之間的貿易往來也始終沒有停止。

2024年5月24日在位於紐約的聯合國總部，聯合國安理會就強調保護人道主義人員的決議草案表決。聯合國安理會24日通過第2730號決議，呼籲所有國家尊重並保護人道主義人員、聯合國人員及相關人員。新華社發（聯合國供圖）

耿爽表示，在這種情況下，美方卻不斷地在各種場合指責中國與俄羅斯之間的正常貿易，完全是在製造話題，轉移矛盾，推卸責任。中方敦促美方停止以烏克蘭問題為由，對中方進行攻擊抹黑，停止對中國企業實施單邊制裁和無理打壓。中方也敦促美方能夠真正為早日結束戰爭、恢復和平作出積極努力。

耿爽表示，當前烏克蘭危機仍在延宕。武器彈藥持續流入戰場，只會加劇危機惡化，帶來更多傷亡，推升武器流失擴散風險。複雜問題沒有簡單解決辦法。中方呼籲衝突當事方展現政治意願，相向而行，早日開啟和談，實現停火止戰。呼籲國際社會以和平為重、以人道為重，加緊勸和促談，避免加劇對抗，攜手應對危機造成的負面外溢影響，共同努力為政治解決危機積累條件。