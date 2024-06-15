拉馬福薩連任南非總統　未來執政能否化解多重挑戰？

南非新一屆國民議會（議會下院）6月14日在立法首都開普敦舉行首次會議，執政黨非洲人國民大會（非國大）主席、現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在會上再次當選總統，獲得連任。按照計劃，拉馬福薩將於本月19日在行政首都比勒陀利亞宣誓就職。



根據新華社，拉馬福薩當選後發表講話說，南非人民期望所有政黨在憲法框架內共同努力，維護社會穩定，應對貧困、不平等和失業等挑戰，建立基於和平、正義、沒有種族主義和性別歧視的民主社會，實現全民繁榮。他作為南非總統，將致力於實現這一目標。

2024年6月14日，南非新一屆國民議會開會選出總統，現任總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）成功連任。（Reuters）

南非總統拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）2024年5月1日在南非開普敦一運動場舉行的南非工會大會（COSATU）全國勞動節集會發表講話。（Reuters）

在本次大選中，拉馬福薩領導的非國大僅獲得國民議會400個議席中的159席，雖仍維持第一大黨地位，但因所獲議席數未過半，不得不尋求與包括最大反對黨民主聯盟在內的其他政黨達成協議，共同組建民族團結政府。

分析人士就此指，民族團結政府各政黨在政策主張、施政目標等方面分歧不小，可能在預算等關鍵問題上和非國大討價還價，恐將對新一屆政府推進經濟、社會改革形成掣肘。拉馬福薩及其領導的非國大能否成功調和矛盾分歧，將在很大程度上左右新政府的穩定性、決策力和施政重點。

圖為2024年5月25日，南非現任總統兼執政黨非洲人國民大會（ANC）主席拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）在約翰內斯堡一體育場舉行選舉前ANC最後一次集會，並在會上向支持者發表講話。（Reuters）

拉馬福薩在本次競選期間也坦言，當前南非經濟社會發展面臨經濟增長疲軟、腐敗現象屢發、社會治安惡化等困難。南非經濟在非國大1994年開始執政後曾長年保持5%以上增速，但近10年來則持續低迷。此外，高失業率、電力危機、貧富差距大、高犯罪率等，也是亟待破解的南非社會難題。分析人士認為，確保政治穩定、進行有效治理，以支持投資、增長和創造就業機會，將考驗新政府的執政能力。

南非金山大學教授羅索烏認為，新一屆政府應營造有利環境，創造更多就業機會。他建議，政府可採取措施讓南非國家電力公司可持續地發電，保障港口高效運轉，同時為小企業經營提供更多便利。