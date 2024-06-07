南非大選｜執政黨非國大無法單獨執政　邀請其他政黨合組聯合政府

南非大選結果塵埃落定，執政黨非洲人國民大會（非國大，ANC）近三十年來首度未能單獨執政，總統兼黨領袖拉馬福薩（Cyril Ramaphosa）6月6日邀請其他政黨合組聯合政府。



路透社報道，拉馬福薩出席非國大的全國執行委員會會議後，宣布邀請其他政黨組成國家團結政府，以應對多項迫切的問題，包括失業、經濟增長、 服務表現、犯罪和貪污等。

拉馬福薩表示，非國大承認與其他政黨有政治和意念上的分歧，但假如在公共利益上立場一致，就不排除合作的可能。

根據官方點票結果顯示，非國大獲得國民議會159個議席，位列第一；排名第二的是最大反對黨民主聯盟，獲得87席；新成立的「民族之矛黨」以58席位列第三；經濟自由鬥士黨排名第四，獲得39個議席。其餘席位由其他14個政黨獲得。

非國大在本次大選中獲得的議席數量較2019年大選時的230席大幅下滑，是當地三十年前結束種族隔離制度以來，該黨首次未能獲得議會半數以上席位；最大反對黨民主聯盟的議席數小幅增加；2023年成立的「民族之矛黨」異軍突起，獲得58個席位。

拉馬福薩日前在點票結果公布後發表講話說，本次大選是一次自由、公正、和平的選舉，選舉結果反映了人民的意願。他呼籲各政黨尊重選舉結果，求同存異，加強合作，建設一個包容、團結和繁榮的國家。

2024年5月29日，南非現任總統拉馬福薩在約翰內斯堡索韋托的一處投票站內投票。南非29日舉行結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國民議會（議會下院）和省級議會。（新華社）

南非本次大選投票於5月29日舉行，是結束種族隔離制度後的第七次大選，選舉新一屆國民議會和省級議會。共有70個政黨和11名獨立候選人參加全國和省級議會選舉。

南非議會實行兩院制，由國民議會和全國省級事務委員會（議會上院）組成，任期均為5年。國民議會共設400個議席，其中200名議員通過全國大選產生，另外200名議員由省級選舉產生。

根據南非憲法，新一屆國民議會產生後，國民議會議員將舉行會議，選舉產生南非新一屆總統。