歐盟對華電動車加徵關稅　歐洲豬肉產業：中國倘「報復」將是噩夢

日前，有報道指，中國工業界正在遊說對歐盟乳製品和豬肉產品展開反傾銷調查。這一消息立即引起歐盟國家注意，路透社和美國政治新聞網歐洲版等歐洲媒體還聲稱，此舉是對歐盟近日對華電動汽車加征關稅決定的反制措施，或加劇貿易緊張局勢。



據路透社6月14日的報道，對於西班牙、法國、荷蘭等國來說，中國是一個「寶貴且重要的」豬肉出口市場。歐洲行業高層和分析師普遍認為，若中國限制從歐洲進口豬肉，歐洲豬肉行業將面臨「噩夢」。

報道引述官方數據指，2023年，中國進口了價值60億美元的豬肉產品，其中一半以上來自歐盟國家。

數據顯示，西班牙是中國最大的豬肉供應國，其次是巴西和美國，其他主要供應國包括法國、丹麥和荷蘭。自德國2020年爆發豬瘟後，中國已暫停從該國進口豬肉產品。中國從歐盟進口的豬肉產品中，包括豬耳朵、豬鼻子和豬腳等在歐洲不受青睞的部位。

豬：圖為2021年10月13日，英國普雷斯頓一個養豬場的豬。（Getty）

分析人士說，向中國出口這些部位有助於提高整豬的價值，為歐洲提供了一個「寶貴且重要」的市場，因此終止這些訂單將導致歐洲豬肉行業出現巨大業務損失。

西班牙是全球向中國出口豬肉最多的國家，每年向中國出口價值約15億美元的豬肉。

西班牙工業和旅遊大臣埃雷烏（Jordi Hereu）近日在西班牙一家畜牧中心對記者說，若消息屬實，勢必會令豬肉行業蒙受損失。他認為中歐「不應該陷入貿易戰的漩渦」。代表西班牙豬肉生產商的行業組織Interporc表示：「我們希望中歐之間的關係永遠是良好的，我們正努力確保這種良好關係繼續下去。」

法國豬肉行業協會Inaporc副主席梅耶（Thierry Meyer）稱，該協會正在等待是否會啟動調查，並直言，「沒有中國市場，企業很難生存」。法國最大農民聯盟FNSEA主席阿爾諾·盧梭（Arnaud Rousseau）也坦承：「我們感到擔憂。」

2024年2月2日，北京一座肉類批發市場內，市民正在購買豬肉。（Reuters）

英國雜誌《經濟學人》智庫高級中國問題分析師李子謙（Chim Lee）認為，中方將豬肉作為反制工具，可能也是避免波及德國，同時向其他歐盟國家施壓的一種方式。他解釋說，「西班牙和法國是主要的豬肉供應國，都支持徵收關稅」，但德國不願打擊中國電動汽車。

不過，德國最大肉類加工企業Toennies發言人稱，如果西班牙等國失去中國市場，「那麼一些銷售將不得不在歐洲內部進行」，屆時整個歐洲豬肉行業將面臨價格下跌以及「痛苦的收入損失」，並波及德國。

「對豬肉供應鏈而言，歐盟對華豬肉出口全面暫停可能是一場噩夢，對整個歐盟都有影響，」荷蘭合作銀行動物蛋白全球策略師謝拉德（Justin Sherrard）表示，由於中國消費者青睞豬耳朵、豬鼻子和豬腳等「雜碎肉」，他懷疑歐盟國家未來是否可以為這些豬肉產品找到替代市場。

美國政治新聞網歐洲版引述專家的分析指，如果中國尋求歐洲國家以外的替代供應，南美、俄羅斯可能會受益。德國市場諮詢公司AMI肉類分析師科赫（Tim Koch）表示，預計巴西會向中國加大豬肉出口。法國肉類分析師西米爾（Jean-Paul Simier）指出，「俄羅斯提高了豬肉和牛肉的產量」，已經開始與中國簽署食品安全協議。

1月24日，海關總署發佈公告，即日起，允許符合相關要求的俄羅斯豬肉（含可食用豬副產品）進口。

2024年1月24日，中國海關總署發布公告，即日起，允許符合相關要求的俄羅斯豬肉（含可食用豬副產品）進口。（中國海關總署網站）

6月12日，歐盟委員發布聲明，宣布對從中國進口的電動汽車最高加征38.1%的額外關稅。歐盟委員會稱，如果歐盟無法與中方通過談判達成解決方案，徵收臨時關稅的舉措將從7月4日起生效。消息一出，引發各方重點關注和密集回應。

中國商務部、歐盟中國商會、中國汽車工業協會等均已明確指出，歐方此舉是赤裸裸的保護主義行為，是製造並升級貿易摩擦，是以「維護公平競爭」為名行「破壞公平競爭」之實，是最大的「不公平」。

在歐盟內部，雖有部分政客和團體「拍手叫好」，但眾多汽車製造商，特別是德國車企，都對歐方這一損害自身利益以及破壞全球貿易自由和公平競爭的行徑表示擔憂和反對。德國三大汽車製造商大眾、奔馳、寶馬已在第一時間作出回應，反對初裁及加稅決定。

路透社報道稱，歐盟揮舞多日的「關稅大棒」終於砸下，為維護自身正當合法權益，中方勢必、也已經明確表態會採取一切必要措施。現在，歐盟多個行業已經慌了起來，除豬肉產品行業外，法國白蘭地生產商、歐洲乳製品行業也均對歐盟決定即將帶來的影響「深感擔憂」。

歐洲農民2024年2月26日在布魯塞爾示威，現場出現混亂場面（Reuters）

公開資料顯示，歐盟是全球最大的白蘭地生產地區，其中對華出口白蘭地產品幾乎（99.8%，中國海關數據）都產自法國地區。荷蘭、法國、德國、愛爾蘭和丹麥等多國的乳製品行業對中國市場的依賴程度最高。

「歐盟委員會必須確保我們不會為這場爭端買單，」歐洲最大的農民遊說團體 Copa-Cogeca 的高級貿易政策顧問西莫維奇（Ksenija Simovic）表示，「我們不想被捲入交火之中」。

德國智庫墨卡托中國研究中心（MERICS）首席經濟分析師岡特（Jacob Gunter）則提醒道，在歐洲議會選舉之際，中方若選擇在農業領域採取反制措施，是明智之舉。他解釋說：「農民總是會投票，且對於自己所售農產品價格，哪怕是微小的波動，他們都非常敏感。」

本文獲《觀察者網》授權轉載

