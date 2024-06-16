涉「千人計劃」哈佛前教授　美媒：擬7月赴港大演講　商聘用機會

美國知名納米科學家、哈佛大學前教授利伯（Charles Lieber）因涉嫌隱瞞參與中國招募外國研究人員的「千人計劃」被控告，2023年4月被判2年監督假釋，其中首半年在家中軟禁。據美媒6月12日引述緩刑官提交的文件指，利伯申請7月赴華6天，希望到香港大學討論聘用機會，並為學生舉行演講。



據美國《化學和工程消息》周刊（Chemical & Engineering News）6月12日報道，根據緩刑官提交的文件，利伯申請7月到中國6天，包括到香港大學討論潛在的教職任命和聘用機會，並向教職員和學生發表科學演講。

2024年4月24日路透社拍攝的設計圖片，相中可見美國與中國國旗。（Reuters）

利伯是哈佛大學化學系前主任，他2023年4月在波士頓被判刑，他被判2年監督假釋（supervised release），其中在家中軟禁6個月，以及5萬美元罰款。他另被判處入獄2天，但他被捕後已經完成服刑。

檢方指控利伯通過千人計劃，2011年同意成為中國武漢理工大學的「戰略科學家」。武漢大學同意每月向他支付最多5萬美元，外加15.8萬美元的生活費，他以現金和中國銀行賬戶存款的形式獲取報酬。

利伯一直否認有不當行為。