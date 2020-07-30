美國前大學教授涉「千人計劃」　被指隱瞞與中國關係遭起訴

曾效力美國阿肯色大學（University of Arkansas）20年的前大學教授洪思忠（Simon Saw-Teong Ang）被指涉及「千人計劃」，7月29日遭美國控以電訊欺詐及護照欺等多項罪名。他被指獲得美國太空總署（NASA）價值50萬美元的合約時，沒透露與中國政府的連繫以及他受僱於眾多中國公司。

他在5月8日因涉電訊欺詐被捕，7月29日再被控42項電訊欺詐，以及2項簽證欺詐罪名。這些電訊欺詐行為發生2013年6月9日至2020年5月8日，涉及個人贈款傳輸。

《美國之音》5月13日報道，美國司法部指控洪思忠在申請美國太空總署的經費時，隱瞞自己與中國政府和中國企業的關係，涉嫌電訊欺詐。

圖為一張美國阿肯色州華盛頓縣拘留中心提供的、沒有標明日期的照片，相中人是洪思忠。這位華裔教授被指獲得美國太空總署聯邦資金時，隱瞞其與中國政府和中國公司的連繫。（AP）

美國司法部在5月11日發布的新聞稿稱，如洪思忠被判有罪，將面臨最高20年刑期。

洪思忠是在馬來西亞出生，美國大學畢業後留美工作，1990年代升為教授，其主管的實驗室由美國國防部資助成立。

中國通過已然結束的「千人計劃」，招募來自全球各地科學及科技方面的專家，讓他們來到中國工作，或是為中國工作。美國情報部門已稱這計劃是中國用來促進間諜活動，以及在美國大學、研究實驗室及企業偷竊知識產權。