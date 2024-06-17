內塔尼亞胡不滿軍方提「戰術停火」　右翼部長稱建議者應撤職

以色列軍方6月16日提出「戰術停火」（Tactical Pause）計劃，範圍為一條進入加沙的主要道路，以便運送援助物資。路透社指出，總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）當日獲悉計劃後表示不滿。



路透社引述以色列官員稱，當內塔尼亞胡上午聽到消息時，隨即向軍方明確表示，該計劃對他來說是不可接受。不過，內塔尼亞胡隨即獲軍方保證，「戰術停火」不影響加沙南部拉法（Rafah）的軍事行動，強調打擊將會繼續。

右翼部長本格維爾（Itamar Ben Gvir）也譴責戰術停火的想法，稱提議者是愚蠢且應被撤職。

以巴衝突：圖為2024 年6 月8 日，以色列總理內塔尼亞胡（Benjamin Netanyahu）發表講話。（Reuters）

以色列軍方當日宣布，每日停火會於當地時間上午8時，持續到當地時間晚上7時。 目的是讓救援卡車能夠到達附近由以色列控制的凱雷姆沙洛姆過境點（Kerem Shalom Border Crossing），並安全行駛到南北主幹道薩拉赫丁公路（Salah al-Din Road／Salaheddin Road／Salah ad-Deen Highway）。

另外，內塔尼亞胡政府16日表示，對於以色列南部邊境城鎮撤離的居民，當局提供的酒店和賓館資助將延長至8月15日，顯示戰事將會持續。