以色列折損嚴重一次：裝甲車突爆8死 財長促在加沙徹底消滅敵人
撰文：聯合早報
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以色列國防軍6月15日晚發布聲明說，8名以色列士兵當天在加沙地帶南部城市拉法（Rafah）發生的一宗爆炸事件中死亡。
綜合法媒和新華社報道，根據以軍的初步調查，爆炸發生在15日下午5時左右，當時以軍一支裝甲車隊正向以軍控制的一處建築前進，其中一輛裝甲車突然發生爆炸，導致車內八名士兵全部當場死亡。
這是以軍自10月27日發動地面攻勢以來，遭受的嚴重損失之一。
目前尚不確定，爆炸是由於事先安放的炸彈，還是巴勒斯坦武裝人員接近這輛裝甲車後放置了爆炸裝置。
據悉，爆炸發生時，以軍正在拉法市內與哈馬斯展開激烈的巷戰。
以色列極右翼財政部長斯莫特里奇（Bezalel Smotrich）呼籲，在加沙「徹底消滅敵人」。他在社交平台發文說，以色列正「為生存而戰」，「戰爭的沉重代價迫使我們繼續戰鬥，直至徹底消滅敵人」。
報道稱，8名以軍士兵被炸事件發生後，以色列軍隊燒毀加沙南部拉法的數十座房屋。
本文獲《聯合早報》授權轉載
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