北約成員國討論將更多核武器置於待命狀態

面對俄羅斯和中國日益增長的威脅，北約成員國正在討論將倉庫中的更多核武器置於待命狀態。



路透社報道，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）星期一（6月17日）告訴英國《每日電訊報》，北約成員國之間進行了實時磋商，討論以北約核武庫的透明度作為威懾手段。

斯托爾滕貝格說：「我不會透露應該有多少枚核彈頭處於備戰狀態，哪些核彈頭應該存放在倉庫里，但我們需要就這些問題進行磋商。這就是我們正在討論的問題。」

他說：「保持透明可以發出一個直接訊號，這個訊號就是，我們當然是一個核聯盟。」

圖為2024年5月31日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）與美國務卿布林肯（Antony Blinken）在捷克切爾寧宮（Czernin Palace）出席北約外交部長會前出席記者會。（Reuters）

圖為2024年5月31日，北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）在捷克切爾寧宮（Czernin Palace）出席北約外交部長會，之後表演說。（Reuters）

斯托爾滕貝格說：「北約的目標當然是建立一個沒有核武器的世界，但只要核武器還存在，我們就繼續是一個核聯盟，因為在俄羅斯、中國、朝鮮擁有核武器的世界裏，如果北約沒有核武器，那將會是一個更加危險的世界。」

斯托爾滕貝格上週強調，核武器是北約的「最終安全保障」與維護和平的手段。

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）已多次警告，俄羅斯可能會在極端情況下使用核武器以保衛自己。俄方指責美國與它的歐洲盟友向烏克蘭提供價值數十億美元的武器，將世界推向核對抗的邊緣，稱其中一些武器正在用於襲擊俄羅斯領土。

北約在協調西方向烏克蘭提供武器方面現在扮演更重大的角色，但北約領導層很少公開談及核武器，儘管美國已在歐洲多處地點部署核彈頭是眾所周知的事。