中國外交部：北約不負責任地渲染中國核威脅　虛偽至極

北約峰會（NATO Summit）在立陶宛首都維爾紐斯（Vilnius）舉行，成員國領導人7月11日發表峰會聯合公報，內容包括指中國政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰。中國外交部12日回應指，北約不負責任地渲染中國核威脅，完全是倒打一耙，虛偽至極。



中國外交部發言人汪文斌12日表示，北約作為擁有最多、最強大核武器的軍事聯盟，近年來大搞「麥克風外交」，不負責任地渲染中國核威脅，完全是倒打一耙，虛偽至極，他稱中方對此表示嚴重關切和堅決反對。

汪文斌指，中國在核武器問題上歷來採取極其慎重、負責任的態度，中國一直堅持自衛防禦的核戰略，始終將核力量維持在國家安全需要的最低水平，無意搞核軍備競賽，中國恪守任何時候和任何情況下不首先使用核武器的政策，無條件承諾不對無核武器國家和無核武器區使用或威脅使用核武器，是唯一採取這一政策的核武器國家，反問有哪個北約成員國敢作出這樣的承諾。

他表示，國際社會更有理由對北約「核共享」安排感到關切，北約通過這一安排擁有全球最大規模的核武庫，個別成員國加緊推進核力量現代化，強化所謂的「延伸威懾」，加劇核擴散與核衝突風險。

他稱如果北約成員國真的對減少戰略風險、維護戰略穩定感興趣，就應該以實際行動降低核武器在國家和集體安全政策中的作用，以實際行動促進戰略穩定，維護國際和地區和平與安全。

北約峰會的聯合公報共15次提到中國，2度稱中國政策對北約利益、安全和價值觀構成挑戰，又提到中國核武政策及與俄羅斯關係。

聯合公報指中國「明確的雄心和脅迫政策挑戰我們的利益、安全與價值」，認為中國「致力顛覆以規則為基礎的國際秩序，包括太空、網絡和海洋領域」，卻又稱仍對與中國進行具建設接觸持開放態度，以維護北約安全利益。