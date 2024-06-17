俄烏2022和談文件疑曝光癥結難解　烏倡15年外交解決克里米亞問題

美媒6月15日表示取得俄羅斯和烏克蘭2022年舉行和談時的文件，據報道指，俄羅斯要求烏克蘭永不加入北約，同時承諾不會阻止烏方加入歐盟，烏克蘭則提出成為「永久中立國」，並曾提議用10至15年外交手段解決克里米亞問題，又顯得準備好接受俄羅斯佔領烏東部份國土的事實。兩方仍圍繞領土、如何保證烏安全等問題上爭持。



俄烏2022年4月曾舉行談判，兩方在一系列關鍵議題上未能取得共識，《紐約時報》6月15日刊出報道，稱取得和談文件，可從中了解兩方的立場與棘手之處，但報道也指出，兩方之後在某些議題上的立場也出現變化，較2022年時更強硬。

報道指，文件指俄羅斯要求烏克蘭永不加入北約或其他聯盟，永不在境內部署外國軍事基地或武器，也不在欠缺俄方同意下與他國軍演。俄方同時承諾不阻止烏方加入歐盟。

烏方當時立場則是願意成為「永久中立國」及撤銷「任何可能違背永久中立的國際條約」。

圖為2024年6月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）出席在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會。（Reuters）

美媒：顯得準備好接受俄佔領部份國土事實

報道指，烏克蘭「顯得準備好提出接受俄羅斯佔領烏東部份國土的事實」，具體內容本來會在烏總統澤連斯基與俄總統普京的會晤上確定，但這次會議最終從未舉行。

根據談判文件，烏方也表明拒絕承認俄羅斯擁有其佔領國土的主權，包括俄羅斯在2014年佔領的克里米亞地區。但烏克蘭也提出建議，即雙方通過10年至15年時間用外交手段來解決克里米亞問題，並承諾避免使用軍事手段。

俄羅斯則要求烏克蘭放棄烏東四個俄佔區並承認俄具有其主權。

由共和黨控制的美國國會眾議院2024年4月20日通過總價值950億美元的立法計劃，以向烏克蘭、以色列和台灣提供安全援助，並強制TikTok脫離中國母公司字節跳動。圖為國會大廈外的情景。（Reuters）

報道也指出，雙方在如何保證烏克蘭安全的問題上爭持，烏克蘭提出有份簽署協議、擔任「保證國」的國家，未來會在烏遭入侵時採取必要的單獨或聯合行動保護烏克蘭，包括建立禁飛區、提供武器和使用軍隊。

俄羅斯不同意讓這些國家建立禁飛區或向烏克蘭提供武器，且更重要的是，俄要求在同意軍事介入的議題上，要得到所有保證國一致同意，包括俄羅斯的同意，這意味一旦俄羅斯再次攻打烏克蘭，俄也有權否決任何國際回應，報道形容「這個主意也許是草案最棘手的癥結所在」。