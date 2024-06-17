烏克蘭和平峰會淪「俾面派對」　14個沒簽聯合公報

儘管有90多個國家參加了於當地時間6月15日至16日在瑞士舉行的烏克蘭和平問題高級別會議，但當會議結束之時，卻難掩所存在的尷尬局面。

出席會議但未簽署公報的國家從12個增加到14個。此前獲悉，巴西、印度、南非、阿聯酋和沙特，以及亞美尼亞、巴林、印尼、利比亞、墨西哥和泰國沒有簽署這一文件。

據路透社當地時間6月16日報道，雖然此次會議被冠以「和平峰會」之名，但西方大國及其盟友仍大力譴責俄羅斯「入侵」烏克蘭。不過，這些國家並未能說服一些主要的「不結盟國家」一同簽署會後聯合聲明，包括與會金磚國家在內的14個與會方。與此同時，也沒有任何一個國家表態願意主辦後續的此類峰會。

與會前彭博社所預期的一樣，路透社在會後指出，由於中國未參加此次峰會，這幾乎確定了會議將無法實現烏克蘭所設下的目標，即說服主要的「全球南方」國家加入孤立俄羅斯的行列。而在會議期間，土耳其和沙特阿拉伯等國均表示，「只有俄羅斯的參與才能取得有意義的進展」。

就像奧地利總理內哈默（Karl Nehammer）所說的那樣，他將這場峰會形容是一個「西方同溫層」（或「西方回音室」，Western echo chamber），認為沒有亞洲、非洲和南美洲的參與，西方在這場瑞士和會上將無法影響俄羅斯，並迫使俄羅斯改變對俄烏衝突的看法。

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會全體會議。（Reuters）

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會全體會議。（Reuters）

路透社稱，此次瑞士和會實際上為烏克蘭提供了一個展示西方盟友支持的機會。烏克蘭總統澤連斯基稱：「我們對俄羅斯全面入侵烏克蘭的回應，不僅是全面捍衛人類生命，而且是全面的外交。」

此次會議，包括美國副總統賀錦麗、德國總理朔爾茨、法國總統馬克龍和日本首相岸田文雄在內的多國政要聚集瑞士琉森近郊。儘管澤連斯基公開發出邀請，但美國總統拜登並未出席。而隨着第二天的會議議程轉向糧食安全和核能問題，一些與會領導人甚至提前離開，包括哈里斯、朔爾茨和岸田文雄等人。

對於烏克蘭危機以及和平前景，瑞士聯邦主席聯邦主席阿姆赫德（Viola Amherd）在閉幕致辭中警告說，「前路漫長而充滿挑戰」。

圖為023年6月15日，由俄羅斯控制的烏克蘭扎波羅熱地區扎波羅熱地區埃內埃涅爾戈達爾（Enerhodar）外的扎波羅熱核電廠。

據報道，此次會後的聯合公報，呼籲扎波羅熱（Zaporizhzhia）核電站交還烏克蘭完全控制，確保烏克蘭食品生產和供應不中斷，確保黑海和亞速海港口完全開放，釋放所有戰俘並交還所有被驅逐的烏克蘭兒童等。公報還表示，任何威脅使用或使用核武器的行為，以及對船隻和民用港口的襲擊都是不可接受的。

路透社稱，為了爭取更廣泛的支持，以及達到與會議所表述的較為溫和的目標相一致，一些有爭議和更為棘手的問題在公報中被省略了，比如烏克蘭的戰後解決方案可能是何樣貌，烏克蘭是否可以加入北約，以及俄烏雙方的撤軍如何進行等。

據《基輔獨立報》當地時間6月16日報道，最初有80個國家簽署了聯合公報，但據瑞士外交部網站公布的最終簽署國家名單中，卻不再包括此前被列為文件簽署國的伊拉克和約旦（刪除原因未說明），這也使得簽署此次瑞士和會最終聯合公報的，包括了烏克蘭在內的78個國家和4個歐洲機構。

首批未簽署公報的國家有：印度、亞美尼亞、沙特阿拉伯、利比亞、印尼、巴林、南非、泰國、墨西哥和阿聯酋；而巴西和梵蒂岡此次以觀察員身份參會，也未簽署公報。如此一來，出席此次會議但未簽署公報的與會方為14個。值得一提的是，哥倫比亞原為出席會議的國家，但該國總統佩特羅在會議舉行前最後一刻取消了參會行程，因此哥倫比亞未出席此次峰會。

此外，也沒有一個國家主動提出要主辦另一次這樣的會議。特別值得注意的是，沙特被認為是未來可能會舉行此類和會的地點，但沙方保持了沉默。沙特外交大臣費薩爾（Faisal bin Farhan）表示，沙特準備協助推進和平進程，但可行的解決方案將取決於「艱難的妥協」。

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）出席在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會其中一個環節。（Reuters）

歐盟委員會主席馮德萊恩（Ursula von der Leyen）稱，烏克蘭的和平不會一蹴而就，將會是一個漫長的過程，她呼籲各方保持耐心和決心。而包括土耳其、沙特阿拉伯和肯雅在內的國家都指出，俄羅斯的缺席是此次峰會的一個「障礙」。「我必須指出，如果衝突的另一方俄羅斯也在場，這次峰會本可以更加具有成果。」土耳其外交部長菲丹（Hakan Fidan，又譯費丹）這樣表示。

荷蘭智庫克林根代爾研究所高級研究員鮑勃·迪恩（Bob Deen）在此次峰會的一場論壇間隙表示，往後隨着時間的推移，國際社會上要求俄羅斯參與談判的呼聲只會越來越強烈。

土耳其外長菲丹在瑞士和會上表示：「俄羅斯最近提出了新的條件。無論其內容如何，這都是重要一步和一線希望。」他還指出：「應該說，如果俄羅斯代表在場，本次會議就會更加追求成果。」

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）2024年6月14日與俄外交部領導層在莫斯科舉行會議。（Reuters）

在瑞士和會舉行前夕，俄羅斯總統普京（Vladimir Putin，又譯普丁或蒲亭）當地時間6月14日曾表示，俄方隨時樂於與烏方就烏克蘭問題進行談判。不過，普京表示，談判的前提條件是烏軍從頓涅茨克、盧甘斯克、赫爾松和扎波羅熱這四個地區全面撤軍。烏克蘭撤軍後，俄方將立即停火，隨後雙方開啟談判，包括有關烏克蘭不加入北約相關問題。普京補充說，烏克蘭應當獨立作出決定。

此後，澤連斯基辦公室拒絕了普京的和談建議，稱該倡議似乎假定基輔放棄主權，普京此時發佈和平談判的聲明，是試圖在瑞士烏克蘭和平峰會之前掌握主動權。

據烏克蘭媒體此前報道，瑞士早先邀請了約160個國家出席此次「烏克蘭和平問題高級別會議」，但最終只有92個國家和地區以及8個國際機構代表決定出席，巴西、梵蒂岡等都不是正式與會方，而是以觀察員身份出席。《明鏡》周刊6月15日說，儘管稱之為「高級別會議」，但其中35個國家其實都只派出了第二、第三級的政府代表。

彭博社此前就曾指出，由於中國缺席了為期兩天的峰會，而金磚集團國家也只派出了相對低級別的外交官出席會議，這給峰會爭取「全球南方」國家的努力蒙上了一層陰影。路透社而後也持相似的觀點稱，中國不參加此次峰會的決定，幾乎肯定了峰會將無法實現烏克蘭的目標——說服「全球南方」的主要國家加入孤立俄羅斯的行列。

烏克蘭和平峰會：圖為2024年6月16日，烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenski）出席在瑞士斯坦斯施塔德（Stansstad）舉行的烏克蘭和平峰會。（Reuters）

5月31日，中國外交部發言人毛寧曾表示，中方重視瑞士舉辦首屆烏克蘭和平峰會，今年年初以來一直同瑞士方面以及有關各方就此保持着密切溝通。中方始終堅持，國際和會應當具備俄烏雙方認可、各方平等參與、對所有和平方案進行公平討論這三個重要的要素，否則難以為恢復和平發揮實質作用。中方關於和會的這些要求公平、公正，不針對任何一方，體現在近期同巴西共同發表的關於政治解決烏克蘭危機的共識中，反映了國際社會特別是廣大發展中國家的普遍關切。

毛寧表示，根據各方反饋以及公布的會議安排，中方提出的這三個要素看來都難以實現。會議安排同中方要求以及國際社會普遍期待還有明顯的差距，中方難以參會，已向有關方通報了中方考慮和關切。中方將繼續以自己的方式勸和促談，同各方保持溝通，共同為政治解決烏克蘭危機積累條件。

6月14日，中國外交部發言人林劍表示，中方歡迎和支持一切有利於實現和平的努力，在瑞士和會問題上的立場公平、公正、公開。中方也一直就辦會問題同包括瑞士、烏克蘭在內的有關各方保持密切溝通，鼓勵會議邀請各方平等參與，公平討論所有方案。

林劍稱，中巴六點共識已經得到超過100個國家的積極回應，反映了國際社會普遍期待，是當今世界最大公約數，我們歡迎更多國家支持並加入六點共識。