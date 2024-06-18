日本男「五花大綁」女高中生開車狂奔　「哦足1.5hrs」求發生關係

日本兵庫縣15日發生一宗可怕綁架與性騷擾事件，38歲無業男子赤尾孝志以繩索將16歲的女高中生一校宮市綁到一輛車上。在1.5小時的綁架過程中，不斷央求對方「和我發生性關係吧」。他最終被警車攔截就逮。女生所幸並無受傷。



名古屋電視台17日報道，事件發生在當地時間15日晚9時30分，兵庫縣的西宮市警方接報稱，一名女高中生被陌生男子「用繩子綁到車上」，在長達一個1.5小時過程中瘋狂地「哦」她，要求她跟自己發生性關係。

警方調查人員指出，赤尾在作案過程中曾瘋狂追趕從車上逃跑的一校宮市，將她綁回車上。據信，兩人回到車上後，他開車往前往名古站。

警方稱，報案者是一校宮市的好友，受害人用SNS向好友求救時透露「疑犯開車往名古屋站方向移動」。警方接報後隨即出動，到名古屋車站埋伏，之後將疑犯拘捕。警方亦最終確認車內女生沒受傷。

日本電視台（NTV）在報道中模擬女生被綁架過程。

電視台報道，赤尾孝志來自兵庫縣西宮市、無業。他17日上午被移送檢察機關。

赤尾孝志落網後對所有犯行供認不諱。詳細案情與動機仍待調查。

日本電視台（NTV）17日稱，調查人員在調查發現，赤尾顯然是在一個自殺者聚集的網站上結識一校宮市並實行犯罪。警方正在仔細調查赤尾與她見面的目的。

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新竹市東區頂埔里長當選人何芝寧（何芝寧Facebook）