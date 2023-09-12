日本變態男闖護老院「強姦百歲人瑞」　老婦臥床無力反抗重傷死亡

日本北海道一宗震驚的性侵案。護老院內一名臥床不起的百歲老婦，竟在深夜遭陌生男子入室性侵，被工作人員發現後緊急送往醫院，最終卻因為傷勢過重不幸離世。



綜合《讀賣新聞》等日媒報導，本起悲劇事件發生在當地時間9月7日晚9時30分，位於日本北海道釧路市的一護老院。當時工作人員聽聞房內傳來的噪音，進而入內查看，沒想到映入眼簾的是一名陌生男子，正在侵犯床上的老婦。

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該名受害的100多歲的婦人因有病在身，大多臥床待在房間內休息，也正因為無法自由行動，最終淪為有心人士的目標，不幸慘遭狼爪。

涉事男子被趕抵的警方逮捕，確認是一名高齡79歲的老翁，目前不清楚與被害人之間是否熟識。

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在工作人員及警方的協助下，老婦最終被緊急送醫，無奈仍因為傷勢急轉直下，最終不幸離世。

警方與醫院正在調查其死因與老翁的性侵行為是否有直接性的關聯，先以涉嫌強姦罪名將其逮捕歸案，詳細案情、犯案動機仍待釐清。

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