韓軍：朝鮮數十士兵又侵兩韓軍事分界線 韓軍鳴槍逼退
撰文：洪怡霖
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韓國聯合參謀本部6月18日表示，上午8時30分左右，在中央前線非軍事區（DMZ）內工作的20至30名朝鮮士兵違反侵犯軍事分界線（MDL），並在韓方軍隊的警告廣播和鳴槍警告下撤回北方。
韓參聯指，朝鮮軍隊18日侵犯軍事分界線的地區與9日侵犯的地區不同。
韓國聯合參謀本部11日公布，朝鮮軍隊人員9日侵犯兩韓軍事分界線南韓一側，他們在韓國軍方軍事警告開火後撤退。
韓國軍方稱，9日中午12時30分左右，朝鮮據悉約20至30名士兵侵犯軍事分界線，距離少於50米，他們大多數人手持作業工具，部份處於武裝狀態。對方在韓軍鳴槍示警後撤退，馬上向北邊移動，沒有其他任何異常舉動。
韓聯社也報道，韓軍稱，多名在非軍事區（DMZ）工作的朝鮮士兵近日因地雷爆炸受傷或死亡。
韓參聯稱，朝鮮軍隊在前線地區進行建設和布設地雷的工作，期間發生多次地雷爆炸，造成多人傷亡，但他們仍強行在非軍事區進行有關工作。
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