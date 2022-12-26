韓國反制朝鮮無人機越境　戰機飛越軍事分界線　拍攝朝軍設施

朝鮮12月26日上午10時25分派出多架無人機侵犯韓國領空，其中有1架無人機接近首爾。韓國軍方繼廣播警告、派出軍機擊落朝鮮無人機。較早時更開始進行反制，出動有人駕駛飛機及無人機等越過軍事分界線（MDL）以北，拍攝朝軍方設施。



韓聯社稱，在朝鮮派出無人機侵擾領空後，韓國軍方向朝鮮無人機發射100多枚炮彈，但未能將其擊落。

一名韓國軍方官員表示，朝鮮無人機26日入侵邊境是明顯的挑釁行為。

韓國聯合參謀本部26日稱韓軍從當天上午10時25分起在京畿道一帶偵察到多條疑似朝鮮無人機航跡。

韓軍在京畿道金浦前沿軍事分界線（MDL）以北偵察到不明航跡，在識別為無人機後多次進行廣播示警及射擊示警。韓空軍出動戰機及攻擊直升機進行追擊。

朝鮮無人機飛至京畿道金浦、坡州和江華島一帶，多架無人機顯示出多個航跡形態，其中有部份無人機飛抵民宅所在地。除了探測儀器之外，韓軍官兵也目擊發現無人機。據悉，其大小與2014年越界的朝鮮無人機相似。

韓聯社26日稱，當天上午11時39分許在空軍原州基地起飛並墜落的一架韓軍KA-1輕型攻擊機正是為了攔截無人機升空，但後來發生意外墜落。

這是朝鮮無人機時隔5年再次侵犯韓國領空。