朝軍侵兩韓軍事分界線2天後才公布　分析：或避免局勢升級

韓國聯合參謀本部6月11日公布，朝鮮軍隊人員9日侵犯兩韓軍事分界線南韓一側，他們在韓國軍方軍事警告開火後撤退。韓聯社引述分析指，韓聯參或出於避免局勢進一步升級的考慮，在事發2天後才公開相關內容。



韓國軍方稱，9日中午12時30分左右，朝鮮據悉約20至30名士兵侵犯軍事分界線，距離少於50米，他們大多數人手持作業工具，部份處於武裝狀態。對方在韓軍鳴槍示警後撤退，馬上向北邊移動，沒有其他任何異常舉動。

美日韓軍演：2023年4月17日，韓國海軍驅逐艦「栗谷李珥」號 、美國海軍驅逐艦本福德號和日本海上自衛隊愛宕級驅逐艦「愛宕」號參加在韓國和日本國際水域舉行的聯合海軍導彈防禦演習。（Reuters）

美韓軍隊2017年7月在韓國試射ATACMS導彈（8th United States Army/Handout via REUTERS）

韓方表示，正密切監視朝鮮軍隊動向，按照作戰流程採取必要措施。

韓方推測，在中央戰線非軍事區（DMZ）工作的朝方人員使用鎬（鋤頭）等工具工作時迷失方向才越過軍事分界線。

聯參公報室室長李誠俊11日在在例行記者會上表示，非軍事區目前草木繁茂，難以看清軍事分界線的標記，朝軍在沒有路的情況下撥開植被南下，韓軍在其接近軍事分界線之前就發現相關動向。

李誠俊表示，由於朝軍在韓軍予以警告後立即北上撤退，軍方認為朝軍並無侵犯軍事分界線的意圖。

圖為鎬。（網上圖片）

韓朝「糞便氣球」風波至今仍未見緩和迹象。韓國9日更宣布重啟邊境擴音機廣播，但僅持續2小時便中斷。韓國聯合參謀本部（韓聯參）10日回應此事稱，軍方正根據戰略以及作戰情況靈活地實施對朝擴音喊話。