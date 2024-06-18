涉冒犯君主法　他信正式被起訴　法院批准保釋

泰國總檢察長辦公室星期二（6月18日）說，涉嫌發表冒犯君主言論的泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra，又譯達信）已被正式起訴。英媒引述2間泰媒報道，泰國法院批准他信保釋。



路透社報道，現年74歲的他信預計將向刑事法院申請保釋，這起案件源於他信2015年接受一家外國媒體訪問時的講話。

除了他信之外，泰國法院星期二還將開審另外三起備受矚目的案件，包括罷免首相賽塔（Srettha Thavisin，又譯社德他）、選舉委員會尋求解散前進黨的請願，以及對參議院選舉規則的裁決。這些法律糾紛可能會讓東南亞這個第二大經濟體陷入新的不確定時期。

曼谷朱拉隆功大學政治學者提迪南（Thitinan Pongsudhirak）說：「選民選擇的政黨和代表正在遭受系統性和反覆的打壓。」

他說，一份請願書就能夠推翻現任民選政府或罷免首相，這充分說明了泰國法院的權力，「強勢的泰國司法體系已經損害泰國的聲譽，破壞人民的意願和授權」。

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）2023年8月22日返抵曼谷後，在機場與女兒賓通達（Pintongtha Kunakornwong）、貝東丹（Paetongtarn Shinawatra）一同向支持者致謝。（Getty Images）

泰國前首相他信（Thaksin Shinawatra）2023年8月22日返抵曼谷後，向支持者致謝。（Getty Images）

他信於2001年至2006年擔任泰國首相，2006年遭軍方發動政變推翻，並被控貪污濫權罪名。他信的妹妹英祿（Yingluck Shinawatra）於2011年至2014年擔任泰國首相，2015年也遭軍方政變推翻。

他信被推翻後流亡國外15年。2015年5月，他在韓國接受訪問時，暗示泰國王室任命的樞密院策劃2014年5月22日的軍事政變，以推翻英祿領導的政府。

2016年9月，泰國時任總檢察長邦尼瓦德決定起訴他信，刑事法院隨後批准警方申請，向流亡的他信發出逮捕令。

他信於去年8月結束流亡生涯返回泰國，隨即因貪污罪被判入獄八年，之後獲泰王哇集拉隆功特赦，刑期減至一年。今年1月，泰國警方再指控他信涉嫌觸犯冒犯君主法，但他否認指控，並要求公正審理此案。

他信於今年2月18日獲准假釋出獄。

泰國的冒犯君主法十分嚴苛，任何人侮辱泰王、王后、王室繼承人或攝政王，可被判處監禁長達15年。

本文獲《聯合早報》授權轉載

