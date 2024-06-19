美國跨黨派議員訪印度將晤達賴喇嘛　北京斥：向外界發錯誤訊息

多名美國跨黨派眾議員6月18日訪問印度，據美媒指，他們將與西藏流亡精神領袖達賴喇嘛會面。中國外交部發言人林劍18日對此表示嚴重關切，並敦促美方遵守承諾不與達賴喇嘛進行任何形式的接觸。



彭博社記者18日在中國外交部例行記者會問道，美國跨黨派眾議員正訪問印度達蘭薩拉（Dharamsala），並即將會見達賴喇嘛。同時，美國國會6月12日通過《促進解決西藏-中國爭端法》，稱加強美國對西藏的支持。總統拜登（Joe Biden）預計將馬上簽署成法，記者詢問外交部對此有何評論。

2024年6月18日，美國前眾議院議長佩洛西（Nancy Pelosi）在印度達蘭薩拉（Dharamsala）的西藏流亡議會上發表演說。（Reuters）

林劍表示，達賴喇嘛並不是單純的宗教人士，而是披着宗教外衣從事反華分裂活動的政治流亡者。中方對相關報道感到嚴正關切，敦促美方充分認清達賴集團反華分裂本質，恪守在涉藏問題上的承諾，停止向外界發出錯誤訊息。

對於美國涉藏法案，林劍強調西藏自古就是中國一部份，相關事務純屬中方內政，不容許任何外部勢力干涉。當前西藏社會大局安寧和諧，任何人或勢力妄想透過搞亂西藏來遏制打壓中國的圖謀絕不會得逞。

2017年9月11日，西藏流亡精神領袖達賴喇嘛在北愛爾蘭出席記者會時發言。（Getty）

林劍敦促美方恪守承認西藏是中國一部份、不支持西藏獨立的承諾，不得簽署上述法案。中方將採取堅決有力措施，堅定捍衛自身主權安全發展利益。