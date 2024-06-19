普京抵平壤　北約：憂慮俄羅斯或助朝鮮發展導彈及核計劃

俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）6月19日深夜抵達平壤，展開在朝鮮的國事訪問。他在訪問前於朝鮮報章撰文，承諾與朝鮮聯手對抗美國，並加強多方面合作。



路透社報道，普京的專家在19日凌晨2時45分左右抵達平壤，朝鮮領袖金正恩到場迎接，兩人握手擁抱後，一同乘車前往下塌的酒店。

朝鮮《勞動新聞》刊登普京的文章，他承諾俄羅斯會與朝鮮聯手抵抗不合法的單邊限制，亦會合作發展貿易和加強歐亞地區安全。

俄羅斯總統普京6月19日深夜抵達平壤，朝鮮領袖金正恩到場迎接。（Kremlin.ru/Handout via REUTERS）

普京相隔24年再次訪問平壤，到埗後與朝鮮領袖金正恩擁抱交談。（Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS）

普京在文中將矛頭指向美國，稱華府拒絕實施過往達成的協議，而是持續推出新、更嚴格及不可接受的要求。俄羅斯一直及會繼續支持朝鮮和當地民眾，抵抗危險的敵人。

北約秘書長斯托爾滕貝格（Jens Stoltenberg）18日與美國國務卿布林肯（Antony Blinken）會面後表示，對俄羅斯可能為朝鮮的導彈及核計劃提供協助感到憂慮。布林肯則認為，普京訪問平壤反映他迫切於加強支持俄羅斯出兵烏克蘭國家的關係。

白宮發言人尚皮埃爾（Karine Jean-Pierre）稱，任何關注維持朝鮮半島和平穩定的人又言，俄朝加強合作都是一大憂慮。