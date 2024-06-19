韓國總統宣布國家進入「人口緊急狀態」　提3重點冀提升生育率

韓國總統尹錫悅6月19日宣布國家進入「人口緊急狀態」，並指將在全國實行應對方案，應對低生育率問題。他認為應從三大任務着手，以提高生育率，即解決住屋問題、減輕育兒壓力，還有工作與家庭平衡。



尹錫悅為三大重點任務提出多項政策構想，據韓聯社6月19日報道，這包括改善育兒休假制度、提高男性育兒假期使用率、增加發放育兒補貼等，他提倡國家積極分擔家庭承受的育兒壓力，任內實現面向3歲至5歲兒童免費提供教育及託管服務；針對生育孩子的家庭在申購住房、貸款購房等方面提供更多優惠。

尹錫悅5月9日表示將設立「人口戰略企劃部」，由部門長官兼任社會副總理，並制定一系列人口策略以覆蓋問題。

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家庭計劃｜生育率低的城市，為何全都在亞洲？（01製圖）

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韓聯社6月6日報道，根據韓國統計廳報告顯示，當地人口30年後會每年減少1%，近100年後總人口降至2000萬以下。

報道稱，韓國出生率下降，且人口老化問題日益嚴峻，韓國統計廳基於2022年人口普查數據展開「未來人口推算」，數據顯示自2022年的-0.19%開始，韓國人口增長率會逐漸下降。