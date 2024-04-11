內地28省份公布去年人口數據　廣東連續6年成第一生育大省

內地28個省份近日公布2023年人口數據，當中9個省份的常住人口呈現增長趨勢，珠三角、長三角仍是人口遷移流入的主要地區。此外，廣東連續6年成為「第一生育大省」。



珠三角、長三角仍是人口遷移流入的主要地區。（新華社）

據《第一財經》報道，已發布人口數據的28個省份中，有9個省份的常住人口呈正增長，分別是浙江、廣東、海南、上海、江蘇、新疆、貴州、北京和天津，人口增量合共達到160.25萬人，其中浙江和廣東人口增量超過20萬，分別達到50萬和49萬人。

而人口增長又包括自然增長和機械增長（人口淨流入），在人口增長的9個省份中，貴州主要是由於自然增長；江蘇、浙江、上海、北京、天津得益於機械增長；廣東則是自然增長和機械增長兼有。

從人口遷徙趨勢看，長三角、珠三角成為人口遷移流入的主要地區，一方面，內地人口仍在向長三角、珠三角等發達地區集聚；另一方面，在各省域內部，中小城市、農村人口繼續向中心城市流動。一些省份雖然總人口在下降，但是省會城市人口仍在增加，在已發布數據的城市中，合肥（增長21.9萬人）、鄭州（增長18萬人）、杭州（增長14.6萬人）、成都（增長13.5萬人）均為省會城市和新一線城市。

廣東連續六年成為第一生育大省。（視覺中國）

此外，目前有27個省份發布了去年出生人口數據，其中，廣東、河南、山東和四川出生人口數量超過50萬人，廣東連續四年成為唯一出生人口超100萬的省份，連續六年成為第一生育大省；廣東之後，中部人口大省河南去年全年出生人口69.5萬人，位居第二；山東去年出生人口61萬人，位居第三。

有專家分析，廣東常住人口總量位居全國第一，省外流入人口總量非常大，流入的人口結構比較年輕，處於婚育年齡的比例較高。粵東的潮汕、粵西的湛江等地，雖然近年來生育意願也在下降，但受傳統的生育文化影響，相對其他地區，這些地方的生育意願仍比較高。